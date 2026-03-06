Газета
Выручка HeadHunter в 2025 году составила 41,2 млрд рублей

Ведомости

По итогам 2025 г. выручка HeadHunter увеличилась на 4%, достигнув 41,2 млрд руб. Скорректированная маржа EBITDA группы составила 55,2%, превысив целевой показатель в 52%. В IV квартале маржа компании выросла до 56,6%, что на 3,5 п. п. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это следует из отчета по неаудированным финансовым результатам HeadHunter.

На 2026 г. компания планирует рост выручки до 8% при сохранении рентабельности по скорректированной EBITDA выше 50%.

Генеральный директор «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков отметил, что, несмотря на значительные экономические трудности, компания показала устойчивость и гибкость, закончив 2025 г. с ростом выручки и высокой рентабельностью. В IV квартале HeadHunter вывел на рынок первый массовый продукт на базе GenAI, которым уже пользуются десятки тысяч компаний.

Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов в размере 233 руб. на акцию. На сайте раскрытия корпоративной информации сообщается, что внеочередное собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 27 апреля. Если решение будет утверждено, выплата состоится в мае.

Выручка МКПАО «Хэдхантер» по результатам III квартала 2025 г. увеличилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 10,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 5,4% до 6,6 млрд руб. Рентабельность показателя составила 60%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 15,5% и достигла 6,1 млрд руб.

