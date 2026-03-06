Выручка HeadHunter в 2025 году составила 41,2 млрд рублей

По итогам 2025 г. выручка HeadHunter увеличилась на 4%, достигнув 41,2 млрд руб. Скорректированная маржа EBITDA группы составила 55,2%, превысив целевой показатель в 52%. В IV квартале маржа компании выросла до 56,6%, что на 3,5 п. п. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это следует из отчета по неаудированным финансовым результатам HeadHunter.