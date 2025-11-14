Выручка HeadHunter в III квартале выросла на 1,9%

МКПАО «Хэдхантер» – материнская компания группы HeadHunter. Ее акции торгуются на Мосбирже с 26 сентября 2024 г. С 2023 г. группа была в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, которая предусматривает обмен акций HeadHunter Group Plc. (изначально была материнской компанией HH) на бумаги российской компании в несколько этапов.