Выручка HeadHunter в III квартале выросла на 1,9%
Выручка МКПАО «Хэдхантер» по результатам III квартала 2025 г. увеличилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 10,9 млрд руб.
Скорректированный показатель EBITDA сократился на 5,4% до 6,6 млрд руб. Рентабельность показателя составила 60%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 15,5% и достигла 6,1 млрд руб. Снижение обусловлено замедлением темпов роста выручки.
Скорректированные операционные затраты и расходы возросли на 15,3% до 4,4 млрд руб. Расходы на персонал увеличились на 36,3% при сокращении маркетинговых расходов на 11,4%. По состоянию 30 сентября 2025 г. объем денег и их эквивалентов составил 17,4 млрд руб. против 36,2 млрд руб. годом ранее.
Компания ожидает, что в условиях охлаждения экономики и рынка труда ее выручка в 2025 г. вырастет в пределах 3% год к году. Прогнозируется, что рентабельность скорректированной EBITDA превысит 52%.
19 сентября акционеры «Хэдхантера» утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2025 г. в 233 руб. на одну акцию. Такую выплату рекомендовал утвердить совет директоров компании в августе.
19 мая совет директоров компании не рекомендовал осуществлять дополнительную выплату дивидендов за 2024 г. Отмечалось, что «Хэдхантер» видит возможность для выплаты промежуточного дивиденда за первое полугодие 2025 г. в III квартале.
МКПАО «Хэдхантер» – материнская компания группы HeadHunter. Ее акции торгуются на Мосбирже с 26 сентября 2024 г. С 2023 г. группа была в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, которая предусматривает обмен акций HeadHunter Group Plc. (изначально была материнской компанией HH) на бумаги российской компании в несколько этапов.