СД «Хэдхантера» не рекомендовал дополнительную выплату дивидендов за 2024 год
Совет директоров МКПАО «Хэдхантер» не рекомендовал осуществлять дополнительную выплату дивидендов за 2024 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
При этом отмечается, что компания видит возможность для выплаты промежуточного дивиденда по итогам I полугодия 2025 г. в III квартале.
В декабре прошлого года акционеры «Хэдхантера» на внеочередном собрании утвердили выплату спецдивиденда по результатам девяти месяцев 2024 г. в размере 907 руб. на бумагу.
МКПАО «Хэдхантер» – новая материнская компания группы HeadHunter, с 26 сентября ее акции торгуются на Мосбирже. С 2023 г. группа находилась в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, предусматривающей обмен акций HeadHunter Group Plc. (изначально являлась материнской компанией группы HH) на бумаги российской компании в несколько этапов.