СД «Хэдхантера» не рекомендовал дополнительную выплату дивидендов за 2024 год

МКПАО «Хэдхантер» – новая материнская компания группы HeadHunter, с 26 сентября ее акции торгуются на Мосбирже. С 2023 г. группа находилась в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, предусматривающей обмен акций HeadHunter Group Plc. (изначально являлась материнской компанией группы HH) на бумаги российской компании в несколько этапов.