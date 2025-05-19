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СД «Хэдхантера» не рекомендовал дополнительную выплату дивидендов за 2024 год

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Совет директоров МКПАО «Хэдхантер» не рекомендовал осуществлять дополнительную выплату дивидендов за 2024 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

При этом отмечается, что компания видит возможность для выплаты промежуточного дивиденда по итогам I полугодия 2025 г. в III квартале.

В декабре прошлого года акционеры «Хэдхантера» на внеочередном собрании утвердили выплату спецдивиденда по результатам девяти месяцев 2024 г. в размере 907 руб. на бумагу. 

МКПАО «Хэдхантер» – новая материнская компания группы HeadHunter, с 26 сентября ее акции торгуются на Мосбирже. С 2023 г. группа находилась в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, предусматривающей обмен акций HeadHunter Group Plc. (изначально являлась материнской компанией группы HH) на бумаги российской компании в несколько этапов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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