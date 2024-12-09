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Акционеры «Хэдхантера» утвердили выплату спецдивиденда в 907 рублей на акцию

Ведомости

Акционеры МКПАО «Хэдхантер» на внеочередном собрании утвердили выплату спецдивиденда по результатам девяти месяцев 2024 г. в размере 907 руб. на бумагу, сообщили в компании.

Датой отсечки на определение лиц, имеющих право на дивиденды, назначено 17 декабря. В частности, ожидается, что что группа направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 гг.

МКПАО «Хэдхантер» – новая материнская компания группы HeadHunter, с 26 сентября ее акции торгуются на Мосбирже. С 2023 г. группа находится в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, предусматривающей обмен акций HeadHunter Group Plc. (изначально являлась материнской компанией группы HH) на бумаги российской компании в несколько этапов.

29 октября акции «Хэдхантера» выросли после решения совета директоров по дивидендам. Стоимость акций в начале торгов на Московской бирже поднималась почти на 10%. Положительная динамика котировок была отмечена после решения совета директоров компании с рекомендацией выплатить дивиденды в размере 907 руб. на акцию.

Во II квартале текущего года выручка компании по МСФО возросла на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив 9,82 млрд руб. Чистая прибыль группы упала на 25% до 2,28 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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