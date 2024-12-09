Акционеры «Хэдхантера» утвердили выплату спецдивиденда в 907 рублей на акцию
Датой отсечки на определение лиц, имеющих право на дивиденды, назначено 17 декабря. В частности, ожидается, что что группа направит на дивиденды около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 гг.
МКПАО «Хэдхантер» – новая материнская компания группы HeadHunter, с 26 сентября ее акции торгуются на Мосбирже. С 2023 г. группа находится в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, предусматривающей обмен акций HeadHunter Group Plc. (изначально являлась материнской компанией группы HH) на бумаги российской компании в несколько этапов.
29 октября акции «Хэдхантера» выросли после решения совета директоров по дивидендам. Стоимость акций в начале торгов на Московской бирже поднималась почти на 10%. Положительная динамика котировок была отмечена после решения совета директоров компании с рекомендацией выплатить дивиденды в размере 907 руб. на акцию.
Во II квартале текущего года выручка компании по МСФО возросла на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив 9,82 млрд руб. Чистая прибыль группы упала на 25% до 2,28 млрд руб.