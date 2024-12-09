Акционеры «Хэдхантера» утвердили выплату спецдивиденда в 907 рублей на акцию

29 октября акции «Хэдхантера» выросли после решения совета директоров по дивидендам. Стоимость акций в начале торгов на Московской бирже поднималась почти на 10%. Положительная динамика котировок была отмечена после решения совета директоров компании с рекомендацией выплатить дивиденды в размере 907 руб. на акцию.