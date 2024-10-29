Акции «Хэдхантера» выросли после решения совета директоров по дивидендам
Стоимость акций МКПАО «Хэдхантер» в начале торгов на Московской бирже поднималась почти на 10%, свидетельствуют данные торговой площадки.
Положительная динамика котировок отмечена после решения совета директоров компании с рекомендацией выплатить дивиденды в размере 907 руб. на акцию по итогам девяти месяцев текущего года.
По данным на 10:00 мск, котировки «Хэдхантера» в начале торгов поднялись на 9,76%, составив 4500 руб. за бумагу. К 13:21 рост замедлился – бумаги компании находились на отметке 4228 руб.
На 17 декабря 2024 г. назначена дата составления списка лиц, ожидающих получения дивидендов.
Во II квартале текущего года выручка компании по МСФО возросла на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив 9,82 млрд руб. Чистая прибыль группы упала на 25%, до 2,28 млрд руб.
13 августа «Ведомости» сообщали о решении совета директоров предприятия установить цену размещения акции в рамках дополнительного выпуска бумаг на уровне 5452 руб. В конце мая акционеры «Хэдхантера» утвердили увеличение уставного капитала фирмы путем дополнительного выпуска акций в размере 18 млн штук по открытой подписке. Цена была определена для обмена акций и американских депозитарных расписок кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги российской компании.