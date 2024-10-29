Акции «Хэдхантера» выросли после решения совета директоров по дивидендам

13 августа «Ведомости» сообщали о решении совета директоров предприятия установить цену размещения акции в рамках дополнительного выпуска бумаг на уровне 5452 руб. В конце мая акционеры «Хэдхантера» утвердили увеличение уставного капитала фирмы путем дополнительного выпуска акций в размере 18 млн штук по открытой подписке. Цена была определена для обмена акций и американских депозитарных расписок кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги российской компании.