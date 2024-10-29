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Акции «Хэдхантера» выросли после решения совета директоров по дивидендам

Ведомости

Стоимость акций МКПАО «Хэдхантер» в начале торгов на Московской бирже поднималась почти на 10%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Положительная динамика котировок отмечена после решения совета директоров компании с рекомендацией выплатить дивиденды в размере 907 руб. на акцию по итогам девяти месяцев текущего года.

По данным на 10:00 мск, котировки «Хэдхантера» в начале торгов поднялись на 9,76%, составив 4500 руб. за бумагу. К 13:21 рост замедлился – бумаги компании находились на отметке 4228 руб.

На 17 декабря 2024 г. назначена дата составления списка лиц, ожидающих получения дивидендов.

Во II квартале текущего года выручка компании по МСФО возросла на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., составив 9,82 млрд руб. Чистая прибыль группы упала на 25%, до 2,28 млрд руб.

13 августа «Ведомости» сообщали о решении совета директоров предприятия установить цену размещения акции в рамках дополнительного выпуска бумаг на уровне 5452 руб. В конце мая акционеры «Хэдхантера» утвердили увеличение уставного капитала фирмы путем дополнительного выпуска акций в размере 18 млн штук по открытой подписке. Цена была определена для обмена акций и американских депозитарных расписок кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги российской компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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