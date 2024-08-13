«Хэдхантер» определил цену размещения одной акции в рамках допэмиссии под обмен
Цена определена для обмена акций и американских депозитарных расписок кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги российской компании. Согласно сообщению, бумаги кипрской компании можно обменять на акции «Хэдхантера» в пропорции 1:1.
В конце мая акционеры «Хэдхантера» утвердили увеличение уставного капитала компании путем дополнительного выпуска акций в размере 18 млн штук по открытой подписке. Кроме того, акционеры утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. и избрали совет директоров.
В конце июля стало известно, что «Хэдхантер» 12 августа запускает новую оферту обмена акций кипрской HeadHunter Group Plc на свои бумаги. Предложение действует для владельцев обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (АДР) кипрской компании, права на которые учитываются как в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и СПБ Банке, так и вне российской депозитарной инфраструктуры.