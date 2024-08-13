«Хэдхантер» определил цену размещения одной акции в рамках допэмиссии под обмен

В конце июля стало известно, что «Хэдхантер» 12 августа запускает новую оферту обмена акций кипрской HeadHunter Group Plc на свои бумаги. Предложение действует для владельцев обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (АДР) кипрской компании, права на которые учитываются как в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и СПБ Банке, так и вне российской депозитарной инфраструктуры.