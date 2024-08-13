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«Хэдхантер» определил цену размещения одной акции в рамках допэмиссии под обмен

Ведомости

Совет директоров МКПАО «Хэдхантер» определил цену размещения одной обыкновенной акции в рамках дополнительного выпуска бумаг на уровне 5452 руб., следует из сообщения компании.

Цена определена для обмена акций и американских депозитарных расписок кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги российской компании. Согласно сообщению, бумаги кипрской компании можно обменять на акции «Хэдхантера» в пропорции 1:1.

В конце мая акционеры «Хэдхантера» утвердили увеличение уставного капитала компании путем дополнительного выпуска акций в размере 18 млн штук по открытой подписке. Кроме того, акционеры утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. и избрали совет директоров.

В конце июля стало известно, что «Хэдхантер» 12 августа запускает новую оферту обмена акций кипрской HeadHunter Group Plc на свои бумаги. Предложение действует для владельцев обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (АДР) кипрской компании, права на которые учитываются как в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и СПБ Банке, так и вне российской депозитарной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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