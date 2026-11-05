Утренний звон по рынку акций 5 ноября

Дело в том, что головная компания не генерирует выручку от основного бизнеса, ее доходы формируются за счет дивидендов от дочерних структур и процентов по займам. При этом расходы выросли из-за переоценок и налоговых эффектов, а не из-за операционных проблем. Выплата дивидендов (19,3 млрд руб.) сокращает нераспределенную прибыль, но является следствием сильного денежного потока дочерних компаний.