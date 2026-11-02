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Главная / Инвестиции /

Объем торгов на Мосбирже почти достиг 213 трлн рублей в октябре

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2026 г. составил 212,9 трлн руб. Это следует из сообщения торговой площадки.

На рынке акций, депозитарных расписок и паев объем торгов составил 2,8 трлн руб. Среднедневной объем торгов – 125,1 млрд руб. На рынке облигаций объем первичного размещения составил 1,6 трлн руб., размещение однодневных облигаций – 221 млрд руб. Объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 2,4 трлн руб., а среднедневной объем торгов составил 108,7 млрд руб.

В прошлом месяце объем торгов на срочном рынке составил 16,7 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 759,1 млрд руб. Денежный рынок показал объем в 169 трлн руб., а среднедневной объем операций составил 7,7 трлн руб. На рынке драгметаллов объем спотов и свопов в основном режиме в октябре 2026 г. составил 590 млрд руб.

2 ноября Мосбиржа объявила, что запустит первый в России организованный рынок цифровых валют. На первом этапе планируется заключение пилотных сделок, а участники будут подключаться к рынку по мере своей готовности. До этого, 31 октября, биржа сообщила, что запустит торги криптовалютами Bitcoin, Ethereum и USDT.

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