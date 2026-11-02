Объем торгов на Мосбирже почти достиг 213 трлн рублей в октябре

2 ноября Мосбиржа объявила, что запустит первый в России организованный рынок цифровых валют. На первом этапе планируется заключение пилотных сделок, а участники будут подключаться к рынку по мере своей готовности. До этого, 31 октября, биржа сообщила, что запустит торги криптовалютами Bitcoin, Ethereum и USDT.