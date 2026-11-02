Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям VK
Московская биржа назначила дискретный аукцион по акциям компании VK после резкого повышения их стоимости. Об этом сообщили на торговой площадке.
По данным Мосбиржи, к 09:20 мск цена бумаг достигла 193,95 руб., что на 20,84% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня (160,5 руб.).
Дискретный аукцион в режиме основных торгов T+ начался в 09:24 мск. Его завершение и возобновление обычных торгов были запланированы на 09:54 мск. К 09:25 мск акции VK дорожали на 20,52% до 197,3 руб.
Механизм дискретного аукциона применяется, если цена акции отклоняется от уровня закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение десяти минут. Для бумаг, не входящих в базу расчета индекса Мосбиржи, этот период составляет пять минут.
По состоянию на 11:05 мск 30 октября цена акций VK выросла на 5,15% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 152,15 руб. Объем торгов составил 1,60 млрд руб. На закрытие торгов 29 октября цена акций VK составила 142,85 руб., оборот торгов достиг 1,67 млрд руб. За последние 12 месяцев цена акций VK снизилась на 43%.
С 20 октября Мосбиржа включила акции VK в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ). По бумагам, включенным в сектор РИИ, предусмотрены налоговые льготы для инвесторов. При этом для таких льгот действует ряд условий, под которые должны подпадать бумаги эмитента. В частности, льгота распространяется на ценные бумаги, капитализация которых не превышает 75 млрд руб. в первую неделю торгов.