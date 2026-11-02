Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям VK

С 20 октября Мосбиржа включила акции VK в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ). По бумагам, включенным в сектор РИИ, предусмотрены налоговые льготы для инвесторов. При этом для таких льгот действует ряд условий, под которые должны подпадать бумаги эмитента. В частности, льгота распространяется на ценные бумаги, капитализация которых не превышает 75 млрд руб. в первую неделю торгов.