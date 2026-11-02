Взлом на $6,3 млрд проверит Binance на прочность

Взлом на $6,3 млрд проверит Binance на прочностьКомпания столкнулась с риском оттока клиентов и усилением внимания регуляторов
В ночь на 30 октября криптобиржа Binance сообщила в соцсети X об инциденте: злоумышленники провели несанкционированные транзакции по выводу средств из горячих кошельков платформы. По предварительной оценке самой биржи, ущерб составляет около $6,3 млрд. Признаков утечки приватных ключей кошельков не обнаружено, утверждает Binance.
На фоне новостей о взломе биткойн подешевел более чем на 4% и опустился ниже $77 000. Ethereum потерял более 3%, коснувшись двухмесячного минимума в $2178.
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