Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%OKEY54,22-0,9%ARSA7,52-1,44%IMOEX2 515,89+0,11%RTSI983,85+0,11%RGBI112,57+0,27%RGBITR780,33+0,36%
Главная / Инвестиции /

Взлом на $6,3 млрд проверит Binance на прочность

Компания столкнулась с риском оттока клиентов и усилением внимания регуляторов
Анастасия Брянцева
Наталья Заруцкая
Площадка оценивает ущерб в $6,3 млрд
Площадка оценивает ущерб в $6,3 млрд / Максим Стулов / Ведомости

В ночь на 30 октября криптобиржа Binance сообщила в соцсети X об инциденте: злоумышленники провели несанкционированные транзакции по выводу средств из горячих кошельков платформы. По предварительной оценке самой биржи, ущерб составляет около $6,3 млрд. Признаков утечки приватных ключей кошельков не обнаружено, утверждает Binance.

На фоне новостей о взломе биткойн подешевел более чем на 4% и опустился ниже $77 000. Ethereum потерял более 3%, коснувшись двухмесячного минимума в $2178.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь