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Главная / Инвестиции /

Цена Brent превысила уровень в $113 за баррель

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Январский фьючерс на нефть Brent в моменте подорожал выше отметки в $113 за барр. Нападение на танкер в Ормузском проливе показало инвесторам, что риски для поставок топлива сохраняются.

По состоянию на 9:20 мск фьючерс торгуется на ICE Futures по $112,32 за барр. – рост составил 1,37%. Дневной максимум составил $114,06 за барр.

Декабрьские фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) к этому времени подорожали до $103,35 (+1,32%).

Reuters связывает подорожание нефти с подрывом танкера в Ормузском проливе. Взрывное устройство было установлено с небольшого судна, личности нападавших пока не были установлены.

«Продолжающиеся боевые действия вокруг Ормузского пролива на фоне сомнений в возможности жизнеспособного дипломатического пути поддерживают высокие цены на нефть в ожидании эскалации конфликта в ближайшие недели», – заявил руководитель отдела энергетических исследований MST Marquee Саул Кавоник.

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