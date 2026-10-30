Цена Brent превысила уровень в $113 за баррель
Январский фьючерс на нефть Brent в моменте подорожал выше отметки в $113 за барр. Нападение на танкер в Ормузском проливе показало инвесторам, что риски для поставок топлива сохраняются.
По состоянию на 9:20 мск фьючерс торгуется на ICE Futures по $112,32 за барр. – рост составил 1,37%. Дневной максимум составил $114,06 за барр.
Декабрьские фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) к этому времени подорожали до $103,35 (+1,32%).
Reuters связывает подорожание нефти с подрывом танкера в Ормузском проливе. Взрывное устройство было установлено с небольшого судна, личности нападавших пока не были установлены.
«Продолжающиеся боевые действия вокруг Ормузского пролива на фоне сомнений в возможности жизнеспособного дипломатического пути поддерживают высокие цены на нефть в ожидании эскалации конфликта в ближайшие недели», – заявил руководитель отдела энергетических исследований MST Marquee Саул Кавоник.