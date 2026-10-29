«Яндекс» получил доступ к 31 медиафасаду для продажи рекламы

Ранее стало известно, что выручка «Яндекса» от развивающихся рекламных форматов – DOOH, Connected TV и рекламы в мессенджерах – выросла на 72%. Оборот от услуг по рекламе и продвижению в целом за III квартал увеличился на 9% до 136 млрд руб., за девять месяцев – на 10% до 379 млрд руб.