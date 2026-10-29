«Яндекс» получил доступ к 31 медиафасаду для продажи рекламы
«Яндекс» договорился о сотрудничестве с оператором медиафасадной рекламы General Media Group и получил права на продажу рекламы на 31 медиафасаде по аукционной модели. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекса».
За счет сотрудничества число городов присутствия сети наружной рекламы «Яндекса» увеличилось с 10 до 16. Медиафасады оператора General Media Group расположены как в центре крупных городов, так и на оживленных магистралях.
Сеть цифровой наружной рекламы «Яндекса» теперь представлена в Красноярске, Нижнем Новгороде, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге и Хабаровске. Ранее экраны были доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске.
Директор по развитию новых рекламных продуктов рекламной сети «Яндекса» Олег Иванов рассказал, что медиафасады за счет размера, расположения и возможностей для креатива привлекают к рекламному сообщению большее внимание и лучше работают на имидж и охват.
Ранее стало известно, что выручка «Яндекса» от развивающихся рекламных форматов – DOOH, Connected TV и рекламы в мессенджерах – выросла на 72%. Оборот от услуг по рекламе и продвижению в целом за III квартал увеличился на 9% до 136 млрд руб., за девять месяцев – на 10% до 379 млрд руб.