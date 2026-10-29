Чистая прибыль Дом.РФ за девять месяцев по МСФО выросла на 39%
ПАО «Дом.РФ» за девять месяцев 2026 г. заработало 86,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – на 39% больше, чем годом ранее. В III квартале прибыль составила 29 млрд руб. (+26% год к году). Отчетность опубликована на сайте компании.
Операционные доходы выросли на 35% до 152,8 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) достигла 23,6%, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 2,6 п. п. Кредитный портфель юрлиц с начала года увеличился на 15% до 3,1 трлн руб., портфель физлиц уменьшился за счет секьюритизации до 703,8 млрд руб. Чистая процентная маржа (NIM) составила 4,2% (+0,2 п. п.), стоимость риска (COR) не превысила 0,7%.
Чистые процентные доходы за девять месяцев выросли на 31% год к году до 136 млрд руб., чистые комиссионные доходы – на 30% до 35 млрд руб., говорится в сообщении со ссылкой на финансового директора Давида Овсепяна. Расходы на резервы и переоценку кредитов увеличились на 10% до 34,2 млрд руб.
За август «Дом.РФ» заработал 10 млрд руб. чистой прибыли, за восемь месяцев – 77 млрд руб. (+40% год к году). Чистые процентные доходы за этот период составили 120 млрд руб. (+26%), комиссионные – 31 млрд руб. (+46%), они формируют 23% операционных доходов группы.
«Дом.РФ» – единый институт развития в жилищной сфере. Группа работает по направлениям ипотечного и проектного финансирования, секьюритизации, вовлечения в оборот федеральных земель, развития арендного жилья и рынков ипотечных и инфраструктурных облигаций.