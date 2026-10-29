Чистая прибыль Дом.РФ за девять месяцев по МСФО выросла на 39%

Чистые процентные доходы за девять месяцев выросли на 31% год к году до 136 млрд руб., чистые комиссионные доходы – на 30% до 35 млрд руб., говорится в сообщении со ссылкой на финансового директора Давида Овсепяна. Расходы на резервы и переоценку кредитов увеличились на 10% до 34,2 млрд руб.