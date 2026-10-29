Утренний звон по рынку акций 29 октября

Утренний звон по рынку акций 29 октябряБиржа растет из последних сил
Торги на российском рынке акций в четверг начались символическим падением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,31% и составил 2518,67. Индекс РТС снизился на 0,31% и составил 981,16.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация индекса в диапазоне 2490–2550 пунктов после пробоя отметки 2500.
Индекс пытается закрепиться выше 2500
Рынок акций завершил основную сессию среды умеренным ростом четвертый день подряд. Индекс Мосбиржи прибавил 0,71%, закрывшись на уровне 2528,2 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,29% до 984,9 пункта.
Рынок продолжал разыгрывать ожидания дипломатического прогресса в отношении украинского конфликта. Вчера замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что диалог с президентом Трампом и его командой позволит приблизить мирное урегулирование.
Дополнительный позитив принесла информация о том, что администрация США рассматривает возможность отмены санкций против Российского фонда прямых инвестиций в рамках усилий по улучшению двусторонних отношений.
Цены на нефть возобновили рост после небольшой передышки. Brent подорожала на 1,6%, достигнув 115,8 за баррель, Urals – $112,7. Причиной стали новые атаки хуситов на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии и сохраняющиеся опасения эскалации конфликта между США и Ираном.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
Группа ЛСР – 720,4 руб. (+8,73%),
ГК «Самолет» – 257,8 руб. (+7,75%),
АФК «Система» – 8,24 руб. (+4,16%),
Ozon – 3779 руб. (+4,07%),
«Эталон Груп» – 22,66 руб. (+3,76%).
Среди аутсайдеров можно выделить акции «Полюса» – 1091,6 руб. (-1,71%).
Отчет Сбербанка: все очень хорошо
Отчет «Сбера» по МСФО за 9 месяцев оказался сильным и позитивным. Банк не только продемонстрировал уверенный рост ключевых финансовых показателей, но и значительно улучшил качество прибыли за счет снижения расходов на резервы.
Снижение стоимости риска (CoR) – главный сюрприз отчетности. Сокращение расходов на резервы на 12,2% и падение CoR до 1,1% – это очень сильный сигнал, отмечают эксперты. Банк подтверждает, что качество его кредитного портфеля остается стабильным, и ему не требуется создавать дополнительные резервы в прежнем объеме. Это напрямую увеличивает прибыль.
Аналитики встретили отчет крайне комплиментарно. Они указывают на уверенный рост прибыли и ROE, устойчивый рост процентных доходов, и, что самое важное, значительное снижение стоимости риска, которое указывает на здоровье кредитного портфеля. Банк сохраняет лидерство в розничном сегменте и эффективный контроль над расходами.
При этом эксперты все же указывают на замедление роста комиссионных доходов и снижение норматива достаточности капитала после крупных дивидендных выплат, что, впрочем, является управляемым фактором.
В целом, банк демонстрирует фундаментальную устойчивость и способность генерировать высокую прибыль даже в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.
Отчет Ozon: растущий бизнес переварил внешние шоки
Ozon опубликовал отчетность по МСФО за III квартал 2026 года. Результаты выглядят сильными и значительно превзошли ожидания аналитиков по ключевым финансовым метрикам, несмотря на отражение крупных разовых убытков.
Компания продемонстрировала опережающие темпы роста выручки (+63%) и GMV (общий валовой объем всех товаров и услуг), (+42%), значительно опережая собственный прогноз на год (25-30%).
Ключевым позитивом является способность компании генерировать прибыль и расти даже при единовременных крупных потерях. За III квартал Ozon отразил оценочные резервы в размере 30,1 млрд руб. в связи с возгораниями на 11 логистических объектах в результате атак БПЛА. Но показатель скорректированной EBITDA (93 млрд руб.) оказался настолько высоким, что полностью перекрыл негативный эффект от списаний.
Рентабельность выросла на всех уровнях (валовая прибыль, EBITDA), что говорит об улучшении операционной эффективности и эффекте масштаба.
Ozon, как отмечают аналитики, подтвердил статус одного из самых динамично растущих и устойчивых игроков рынка. Компания не только демонстрирует уверенный рост, но и успешно абсорбировала серьезный внешний шок, сохранив прибыльность.
Что день грядущий нам готовит
Рынок, как отмечают аналитики, начинает вторую половину недели в состоянии технической неопределенности. С одной стороны, пробой 2500 подтвердил силу «быков», с другой – закрытие накануне было технически «шортовым», что сигнализирует о риске локального отката.
Геополитический трек остается главной опорой рынка. В Кремле сообщили, что дата трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби будет озвучена в скором времени. Сохраняются и надежды на ослабление санкций США – рынок продолжает отыгрывать эти ожидания.
Нефть удерживается около $115 за баррель, а UBS повысил прогноз до $110 к концу года на фоне ближневосточных рисков и рекордных ставок фрахта. Для российского рынка это является фундаментальной поддержкой. Однако уже сегодня нефть торгуется на фоне понижения, и аналитики не исключают локальное падение цен.
Пока, как отмечают эксперты, рынок все еще находится в фазе подтверждения пробоя уровня 2500. Если поддержка 2490–2510 устоит, следующий повышательный импульс может привести к тестированию 2580–2600 пунктов. Однако техническая слабость закрытия накануне, ускорение инфляции и возможная коррекция нефти до конца недели создают риск локального отката к нижней границе текущего диапазона.