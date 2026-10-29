Утренний звон по рынку акций 29 октября

Снижение стоимости риска (CoR) – главный сюрприз отчетности. Сокращение расходов на резервы на 12,2% и падение CoR до 1,1% – это очень сильный сигнал, отмечают эксперты. Банк подтверждает, что качество его кредитного портфеля остается стабильным, и ему не требуется создавать дополнительные резервы в прежнем объеме. Это напрямую увеличивает прибыль.