Премия за стратегию

Универсальной системы мотивации топ-менеджмента не существует. Причина в том, что задачи бизнеса со временем меняются. Руководитель, которого несколько лет мотивировали на выполнение годового бюджета, может оказаться перед задачей вывести компанию на IPO, интегрировать приобретенный актив или развернуть бизнес в новых регионах. Если мотивация при этом остается прежней, менеджмент продолжит оптимизировать показатели, которые были важны собственнику вчера, но уже не определяют стоимость бизнеса сегодня.