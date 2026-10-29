Премия за стратегию

Премия за стратегиюКак мотивировать руководителей при IPO, M&A и экспансии бизнеса
Универсальной системы мотивации топ-менеджмента не существует. Причина в том, что задачи бизнеса со временем меняются. Руководитель, которого несколько лет мотивировали на выполнение годового бюджета, может оказаться перед задачей вывести компанию на IPO, интегрировать приобретенный актив или развернуть бизнес в новых регионах. Если мотивация при этом остается прежней, менеджмент продолжит оптимизировать показатели, которые были важны собственнику вчера, но уже не определяют стоимость бизнеса сегодня.
Проектирование вознаграждения должно начинаться не с выбора между бонусом, опционами и фантомными акциями, а с ответа на вопрос, какого результата собственники ожидают от руководителей в ближайшие 3–5 лет.
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