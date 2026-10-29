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Главная / Инвестиции /

Облигации МГКЛ подешевели до 29% на фоне налоговых проблем «дочек»

Ситуация вокруг группы усилила опасения на рынке ВДО, где растет число дефолтов
Анастасия Брянцева
Инвесторы стали внимательнее оценивать риски эмитентов
Инвесторы стали внимательнее оценивать риски эмитентов / Максим Стулов / Ведомости

Высокодоходные облигации (ВДО) ПАО МГКЛ (Московская городская компания ломбардов) дешевеют с середины октября, а в конце месяца стало известно о блокировке ФНС счетов ряда «дочек» группы. По данным Мосбиржи на 28 октября, в зависимости от выпуска бумаги потеряли 4,62–29,15%, а их доходность составляет 38,65–89,55% годовых. Акции МГКЛ за это время подешевели на 35,71% до 1,26 руб. за штуку.

Ситуация с МГКЛ

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