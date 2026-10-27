Итоги торгов на Мосбирже 26 октября

Рубль на этой неделе приостановил укрепление: основная поддержка со стороны налогового периода уже исчерпана, предложение валюты постепенно сокращается, рассуждает Смирнов. При этом валютная выручка в целом остается значительной, формируясь исходя из цен на нефть начала осени, когда сорт Brent вышел к трехзначному уровню, оговорился он. Кроме того, поддержку рублю оказывают позитивные геополитические сигналы и высокая ключевая ставка, добавил эксперт. Вместе с тем по мере приближения зимы может расти импорт, усиливая спрос на валюту; также фактором спроса остаются покупки Минфина в рамках бюджетного правила, перечисляет он.