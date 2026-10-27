Итоги торгов на Мосбирже 26 октября

Итоги торгов на Мосбирже 26 октябряИндекс взял важный рубеж 2500 пунктов на позитивном новостном фоне
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 27 октября, увеличился на 0,75% до 2510,56 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,7% и составил 982,09 пункта.
Лидерами роста стали бумаги VK (+4,89%), Совкомбанка (+3,45%), «Аэрофлота» (+3,28%), Positive Technologies (+3,04%) и Московской биржи (+3%). В аутсайдерах оказались бумаги «Интер РАО» (-2,55%), ММК (-2,43%), «Полюса» (-2,12%), НЛМК (-1,96%) и «Русагро» (-1,82%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,04% (-0,4 коп.) до 12,08 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 80,5 руб. (+4 коп.). Официальный курс евро составил 90,09 руб. (+0,4 коп.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,2% до $109,5/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,4% до $100,3/барр.
Индекс Мосбиржи взял важный рубеж 2500 пунктов: уверенности покупателям придал новостной фон, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии и премьер-министром Норвегии: обсуждались украинская проблематика и предстоящие трехсторонние переговоры Россия – США – Украина.
Рыночная конъюнктура при этом не благоволила биржевым «быкам»: рубль вернулся к укреплению, а котировки нефти снижались, отмечает Смирнов. Стоимость сырья откатилась на фоне сообщений о переговорах между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном с представителями властей Ирана, нацеленных на урегулирование конфликта в регионе, полагает эксперт.
Следующая очевидная задача индекса Мосбиржи – закрепиться над 2500 пунктами, хотя у части инвесторов может появиться соблазн зафиксировать быструю прибыль, рассуждает Смирнов. Его краткосрочный прогноз по курсу юаня – 12–12,25 руб., по курсу доллара – 80–82 руб.
Рубль на этой неделе приостановил укрепление: основная поддержка со стороны налогового периода уже исчерпана, предложение валюты постепенно сокращается, рассуждает Смирнов. При этом валютная выручка в целом остается значительной, формируясь исходя из цен на нефть начала осени, когда сорт Brent вышел к трехзначному уровню, оговорился он. Кроме того, поддержку рублю оказывают позитивные геополитические сигналы и высокая ключевая ставка, добавил эксперт. Вместе с тем по мере приближения зимы может расти импорт, усиливая спрос на валюту; также фактором спроса остаются покупки Минфина в рамках бюджетного правила, перечисляет он.
На биржах Китая во вторник волна снижения: усиливаются опасения по поводу схлопывания рыночного пузыря в ИИ-секторе, продолжает Смирнов. Ключевым событием среды на внешнем треке будет заседание ФРС США: высока вероятность сохранения ставки без изменения, но важны будут комментарии и прогнозы регулятора, подчеркивает он. Отчеты за III квартал в этот день представят Microsoft и Alphabet. На российском рынке финансовые результаты раскроют Сбербанк, Ozon и «Займер», операционные – «Всеинструменты.ру» и ТГК-1.