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Итоги торгов на Мосбирже 26 октября

Индекс взял важный рубеж 2500 пунктов на позитивном новостном фоне
Андрей Шведов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 27 октября, увеличился на 0,75% до 2510,56 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,7% и составил 982,09 пункта.

Лидерами роста стали бумаги VK (+4,89%), Совкомбанка (+3,45%), «Аэрофлота» (+3,28%), Positive Technologies (+3,04%) и Московской биржи (+3%). В аутсайдерах оказались бумаги «Интер РАО» (-2,55%), ММК (-2,43%), «Полюса» (-2,12%), НЛМК (-1,96%) и «Русагро» (-1,82%).

Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,04% (-0,4 коп.) до 12,08 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 80,5 руб. (+4 коп.). Официальный курс евро составил 90,09 руб. (+0,4 коп.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,2% до $109,5/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,4% до $100,3/барр.

Индекс Мосбиржи взял важный рубеж 2500 пунктов: уверенности покупателям придал новостной фон, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии и премьер-министром Норвегии: обсуждались украинская проблематика и предстоящие трехсторонние переговоры Россия – США – Украина.

Рыночная конъюнктура при этом не благоволила биржевым «быкам»: рубль вернулся к укреплению, а котировки нефти снижались, отмечает Смирнов. Стоимость сырья откатилась на фоне сообщений о переговорах между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном с представителями властей Ирана, нацеленных на урегулирование конфликта в регионе, полагает эксперт.

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Следующая очевидная задача индекса Мосбиржи – закрепиться над 2500 пунктами, хотя у части инвесторов может появиться соблазн зафиксировать быструю прибыль, рассуждает Смирнов. Его краткосрочный прогноз по курсу юаня – 12–12,25 руб., по курсу доллара – 80–82 руб.

Рубль на этой неделе приостановил укрепление: основная поддержка со стороны налогового периода уже исчерпана, предложение валюты постепенно сокращается, рассуждает Смирнов. При этом валютная выручка в целом остается значительной, формируясь исходя из цен на нефть начала осени, когда сорт Brent вышел к трехзначному уровню, оговорился он. Кроме того, поддержку рублю оказывают позитивные геополитические сигналы и высокая ключевая ставка, добавил эксперт. Вместе с тем по мере приближения зимы может расти импорт, усиливая спрос на валюту; также фактором спроса остаются покупки Минфина в рамках бюджетного правила, перечисляет он.

На биржах Китая во вторник волна снижения: усиливаются опасения по поводу схлопывания рыночного пузыря в ИИ-секторе, продолжает Смирнов. Ключевым событием среды на внешнем треке будет заседание ФРС США: высока вероятность сохранения ставки без изменения, но важны будут комментарии и прогнозы регулятора, подчеркивает он. Отчеты за III квартал в этот день представят Microsoft и Alphabet. На российском рынке финансовые результаты раскроют Сбербанк, Ozon и «Займер», операционные – «Всеинструменты.ру» и ТГК-1.

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