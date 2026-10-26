Чистая прибыль «Инарктики» за январь – сентябрь выросла в три раза
Чистая прибыль ПАО «Инарктика» за девять месяцев по РСБУ составила 1,83 млрд руб., что в три раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на ленте раскрытия корпоративной информации.
Компания нарастила выручку в 2,8 раза до 2,2 млрд руб., валовую прибыль – в 2,9 раза до 2,13 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась в 3,4 раза и составила 1,92 млрд руб.
При этом сальдо денежных потоков вышло отрицательным – 81,96 млн руб. За девять месяцев 2025 г. сальдо вышло в 657,97 млн руб. Почти в два раза выросли проценты по долговым обязательствам – до 1,33 млрд руб.
7 октября гендиректор «Инарктики» Андрей Баранов заявил, что капитальные затраты компании в 2027 г. могут составить 3–4 млрд руб. В частности, 1 млрд руб. может быть направлен на строительство еще одной рыбоводной платформы.
«Инарктика» занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Производственный цикл включает закупку икры, выращивание малька, его транспортировку в Россию, доращивание до товарного веса 2–4 кг, последующий вылов и реализацию.