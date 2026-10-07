Капзатраты «Инарктики» в 2027 году могут составить 3–4 млрд рублей
Капитальные затраты «Инарктики» в 2027 г. могут составил 3–4 млрд руб., сообщил гендиректор компании Андрей Баранов на вебинаре SberCIB.
«Возможно строительство еще одной рыбоводной платформы. Решение еще не принято, но это как одно из направлений [капзатрат]», – сказал он, добавив, что на это пойдет около 1 млрд руб. (цитата по «Финмаркету»).
На строительстве кормового завода в Великом Новгороде уже планируются пусконаладочные работы. Новое производство, по словам Баранова, должно понизить себестоимость и положительно повлиять на выживаемость малька. Мощность предприятия составит 70 000 т кормов в год.
Скорректированная чистая прибыль «Инарктики» за полугодие по МСФО составила 1,6 млрд руб., что в два раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток сократился до 0,4 млрд руб. против 7,5 млрд руб. в прошлом году. Выручка увеличилась на 38% год к году и составила 13,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла тоже на 38% – до 3,4 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 25%.
За шесть месяцев «Инарктика» реализовала 13 200 т продукции. Биомасса рыбы в воде на 30 июня составила 27 700 т (+33%).
«Инарктика» занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Производственный цикл включает закупку икры, выращивание малька, его транспортировку в Россию, доращивание до товарного веса 2–4 кг, последующий вылов и реализацию.