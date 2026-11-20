Дом.РФ за девять месяцев 2026 г. заработал 86,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – на 39% больше, чем годом ранее. В III квартале прибыль составила 29 млрд руб. (+26% год к году). Операционные доходы выросли на 35% до 152,8 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) достигла 23,6%, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 2,6 п. п.