Капитализация Дом.РФ выросла на 20% через год после IPO
За год после первичного размещения акций Дом.РФ капитализация компании выросла почти до 400 млрд руб., прибавив более 20%. Доходность участников с учетом дивидендов превысила 35%, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.
«У государства и частных акционеров Дом.РФ единая цель – обеспечить рост прибыли компании, увеличение дивидендных выплат и ее стоимости. Как основной акционер, мы закрепляем эти приоритеты в КПЭ и системе мотивации менеджмента», – заявил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
Число частных акционеров Дом.РФ после IPO выросло более чем в три раза. Ведомство отметило, что это является важным показателем доверия к российским государственным компаниям.
Первичное размещение акций Дом.РФ прошло 20 ноября 2025 г. Госкорпорация привлекла более 25 млрд руб. По итогам IPO доля размещенных акций составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%.
Дом.РФ за девять месяцев 2026 г. заработал 86,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – на 39% больше, чем годом ранее. В III квартале прибыль составила 29 млрд руб. (+26% год к году). Операционные доходы выросли на 35% до 152,8 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) достигла 23,6%, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 2,6 п. п.