Акции Anthropic за первые часы торгов растеряли половину ростаДо IPO оценки независимых аналитиков разошлись на $600 млрд
Акции Anthropic, разработчика ИИ-моделей Claude, в начале торгов на NASDAQ подорожали на 35,2% к цене размещения: в 11.50 по нью-йоркскому времени 19 ноября они стоили $112,2, следует из данных биржи. Это соответствует оценке компании около $2 трлн с учетом всех акций и опционов. Но уже через час бумаги растеряли половину роста – их цена снизилась до $98 за штуку (+18%).
Накануне Anthropic разместила акции по $83 – выше заявленного диапазона $70–78. Всего продано 980 млн акций на $81,3 млрд, это крупнейшее IPO в истории. Параллельно компания привлекает еще $26 млрд в рамках частного размещения по цене IPO: акции купят семь технологических компаний – AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC.
Оценки, опубликованные до начала торгов, разошлись на $600 млрд – от $1,1 трлн до $1,7 трлн, и цена размещения оказалась примерно в середине этого диапазона. «Ведомости» учитывали только оценки аналитиков и обозревателей, не связанных с размещением: банки из синдиката андеррайтеров во главе с Goldman Sachs и Morgan Stanley в подборку не вошли.