Акции Anthropic, разработчика ИИ-моделей Claude, в начале торгов на NASDAQ подорожали на 35,2% к цене размещения: в 11.50 по нью-йоркскому времени 19 ноября они стоили $112,2, следует из данных биржи. Это соответствует оценке компании около $2 трлн с учетом всех акций и опционов. Но уже через час бумаги растеряли половину роста – их цена снизилась до $98 за штуку (+18%).