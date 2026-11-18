Итоги торгов на Мосбирже 18 ноябряДополнительное напряжение создают удары беспилотников по российской энергетической инфраструктуре
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 18 ноября, снизился на 1,28% до 2469,93 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 1,01% и составил 946,25 пункта.
Лидерами роста в среду стали бумаги НЛМК (+0,47%), «Циана» (+0,46%), МТС (+0,41%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+0,4%) и обыкновенные акции «Т-технологий» (+0,29%). В аутсайдерах оказались бумаги «Норникеля» (-3,06%), «Полюса» (-2,76%), «Газпрома» (-2,44%), «Ренессанс страхования» (-1,79%) и МКБ (-1,73%).
Курс юаня на Московской бирже прибавил 5 коп. до 12,31 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,23 руб. (-0,22 руб.). Официальный курс евро составил 90,36 руб. (-0,45 руб.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,28% до $91,95/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 2,05% до $84,25/барр.
На рынке акций в среду доминировали продавцы, хотя в моменте индекс Мосбиржи превышал 2500 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Инвесторы ждали сигналов с саммита АТЭС, указывает он. Также прошли двусторонние переговоры лидеров РФ и КНР, но никаких заявлений по их итогам не последовало, напоминает эксперт. На четверг запланирована трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Между тем ЕС усилил антироссийскую риторику и планирует уже на следующей неделе представить пакет новых санкций против России, говорит Смирнов. Напряжение создают и удары беспилотников по российской энергетической инфраструктуре, добавляет он.
В четверг будет опубликован недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Квартальные отчеты представят Walmart и Alibaba. На российском рынке «Европлан» раскроет отчетность по МСФО за январь – сентябрь, акционеры «Циана» на внеочередном собрании обсудят дивиденды за девять месяцев. Также в этот день совет директоров МТС рассмотрит рекомендации по дивидендам, условия обратного выкупа акций и стратегию на 2027–2029 гг.
ЦБ в четверг выпустит аналитический обзор «Банковский сектор» и оперативную справку по инфляционным ожиданиям населения в ноябре. Вместе с недельным отчетом Росстата по инфляции и индексом цен производителей за октябрь эта информация может повлиять на ожидания по траектории ключевой ставки, считает Смирнов.
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в пределах 2470–2550 пунктов, полагает аналитик. Волатильность могут вызывать заявления политиков на АТЭС и новости о следующем раунде мирных переговоров по Украине, указывает он.
Курс валют сейчас меняется слабо, так как факторы поддержки и давления пока уравновешивают друг друга, отмечает Смирнов. Рубль опирается на жесткость курса ДКП и высокую экспортную выручку от продажи нефти по ценам первой половины осени, перечисляет он. Кроме того, скоро налоговый период и предложение валюты от экспортеров может начать увеличиваться с конца этой недели, добавляет аналитик. Но чем ближе конец года, тем более активным может быть спрос компаний и населения на импорт, отмечает Смирнов.
В течение недели курсы будут смещаться в сторону нижних границ диапазонов 80–83 руб./$ и 12–12,4 руб./юань, ожидает эксперт.