На рынке акций в среду доминировали продавцы, хотя в моменте индекс Мосбиржи превышал 2500 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Инвесторы ждали сигналов с саммита АТЭС, указывает он. Также прошли двусторонние переговоры лидеров РФ и КНР, но никаких заявлений по их итогам не последовало, напоминает эксперт. На четверг запланирована трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Между тем ЕС усилил антироссийскую риторику и планирует уже на следующей неделе представить пакет новых санкций против России, говорит Смирнов. Напряжение создают и удары беспилотников по российской энергетической инфраструктуре, добавляет он.