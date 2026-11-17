Банк России планирует в 2027 году ввести требования к раскрытию дивполитики
Банк России планирует в следующем году ввести требования к раскрытию дивидендной политики. Эмитент должен разъяснять инвесторам те случаи, когда действия компании отклоняются от основных положений, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева в рамках форума «Рынок ценных бумаг» от АКРА.
Конкретные параметры нормативного акта еще калибруются. «Я не буду сейчас, наверное, перечислять, потому что это должно быть обсуждено с рынком», – сказала Лозгачева (цитата по РБК).
1 октября первый зампред Банка России Владимир Чистюхин также заявил, что публичным компаниям следует раскрывать инвесторам причины, по которым они решили отойти от дивидендной политики. По его словам, для инвесторов на рынке капитала важны не только долгосрочный рост компании, но и стабильный дивидендный поток.
29 октября ЦБ сообщил, что регулятор обсуждает с участниками рынка идею раскрытия обезличенных рыночных данных, которые регулятор получает из отчетности поднадзорных организаций. Публикация актуальных данных должна обеспечить равный доступ всех участников рынка к информации для аналитики.