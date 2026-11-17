1 октября первый зампред Банка России Владимир Чистюхин также заявил, что публичным компаниям следует раскрывать инвесторам причины, по которым они решили отойти от дивидендной политики. По его словам, для инвесторов на рынке капитала важны не только долгосрочный рост компании, но и стабильный дивидендный поток.