Консенсус «Ведомостей»: выручка МТС за 9 месяцев вырастет на 10,3%Аналитики ожидают объявления дивидендов за этот период в размере 8 рублей на акцию
Выручка ПАО МТС по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2026 г. составит 645 млрд руб., следует из консенсус-прогноза «Ведомостей», подготовленного на основе оценок восьми инвесткомпаний и банков. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. (584,7 млрд руб.) показатель вырастет на 10,3%. Наиболее оптимистичный прогноз у «Финама» – 650 млрд руб. Самая низкая оценка у «Велес Капитала» – 637 млрд руб.
Выручка за III квартал, по консенсус-прогнозу аналитиков, составит 230,3 млрд руб. «Финансовые результаты МТС за III квартал, по нашим оценкам, покажут устойчивый рост телекоммуникационного бизнеса и замедление финтеха, что, на наш взгляд, привело к небольшому замедлению роста совокупной выручки по сравнению с предыдущими кварталами», – отмечает аналитик по сектору ТМТ «Эйлера» Софья Астрелина.