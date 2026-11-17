Выручка ПАО МТС по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2026 г. составит 645 млрд руб., следует из консенсус-прогноза «Ведомостей», подготовленного на основе оценок восьми инвесткомпаний и банков. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. (584,7 млрд руб.) показатель вырастет на 10,3%. Наиболее оптимистичный прогноз у «Финама» – 650 млрд руб. Самая низкая оценка у «Велес Капитала» – 637 млрд руб.