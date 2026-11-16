Итоги торгов на Мосбирже 16 ноября

Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 12,2–12,5 руб., по курсу доллара – 81–83 руб. Динамику рублевых активов, в том числе национальной валюты, продолжают диктовать ценовая картина в нефти и геополитика, констатировал Смирнов. При этом с конца осени обычно начинает возрастать спрос потребителей и компаний на импорт, отметил он. С другой стороны, уже с конца этой недели рубль может поддержать приближение налогового периода, указал эксперт. Также в курсе учитывается повышение с 9 ноября покупок иностранной валюты Минфином по бюджетному правилу, добавил он.