Итоги торгов на Мосбирже 16 ноября

Итоги торгов на Мосбирже 16 ноябряИндекс отступил ниже 2500 пунктов на фоне снижения цен на сырье и расширения санкций
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 16 ноября, уменьшился на 1,17% до 2480,37 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,6% и составил 946,95 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Positive Technologies (+3,72%), Совкомбанка (+1,8%), «Алросы» (+0,73%), «Ренессанс страхования» (+0,7%) и «Циана» (+0,53%). В аутсайдерах оказались бумаги МКБ (-3,9%), «Полюса» (-2,71%), обыкновенные акции «Татнефти» (-2,7%), бумаги ЮГК (-2,67%) и ВТБ (-2,3%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,8% (+10 коп.) до 12,4 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,5 руб. (+36 коп.). Официальный курс евро составил 91,19 руб. (+16 коп.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 2,7% до $93/барр. Январский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,9% до $85,5/барр.
Индекс Мосбиржи в начале недели отступил ниже 2500 пунктов на фоне снижения котировок нефти и металлов, а также расширения санкций ЕС, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Но коррекция в акциях выглядит локальной: перспективы встречи лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС в середине недели и продолжения переговоров по Украине подпитывают интерес покупателей, отметил он. На ожидании свежих геополитических вводных индекс Мосбиржи сохраняет шансы на возвращение выше 2500 пунктов, считает эксперт.
Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 12,2–12,5 руб., по курсу доллара – 81–83 руб. Динамику рублевых активов, в том числе национальной валюты, продолжают диктовать ценовая картина в нефти и геополитика, констатировал Смирнов. При этом с конца осени обычно начинает возрастать спрос потребителей и компаний на импорт, отметил он. С другой стороны, уже с конца этой недели рубль может поддержать приближение налогового периода, указал эксперт. Также в курсе учитывается повышение с 9 ноября покупок иностранной валюты Минфином по бюджетному правилу, добавил он.
На мировых рынках минорные настроения, продолжает Смирнов. В Китае разочаровала статистика: рост промышленного производства в октябре замедлился до 4,8% г/г при прогнозе 5,3%, а розничных продаж – до 0,4% (0,8%), рассказывает он. Американские акции снижаются перед отчетом Nvidia и IPO Anthropic, которые проверят на прочность ралли технологического сектора, рассуждает эксперт.
Во вторник в США выйдет статистика по розничным продажам и промышленному производству за октябрь. На российском рынке финансовые отчеты раскроют банк «Санкт-Петербург», «Всеинструменты.ру», «Артген биотех», а Банк России опубликует материал «Мониторинг предприятий».