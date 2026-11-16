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Итоги торгов на Мосбирже 16 ноября

Индекс отступил ниже 2500 пунктов на фоне снижения цен на сырье и расширения санкций
Андрей Шведов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 16 ноября, уменьшился на 1,17% до 2480,37 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,6% и составил 946,95 пункта.

Лидерами роста стали бумаги Positive Technologies (+3,72%), Совкомбанка (+1,8%), «Алросы» (+0,73%), «Ренессанс страхования» (+0,7%) и «Циана» (+0,53%). В аутсайдерах оказались бумаги МКБ (-3,9%), «Полюса» (-2,71%), обыкновенные акции «Татнефти» (-2,7%), бумаги ЮГК (-2,67%) и ВТБ (-2,3%).

Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,8% (+10 коп.) до 12,4 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,5 руб. (+36 коп.). Официальный курс евро составил 91,19 руб. (+16 коп.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 2,7% до $93/барр. Январский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,9% до $85,5/барр.

Индекс Мосбиржи в начале недели отступил ниже 2500 пунктов на фоне снижения котировок нефти и металлов, а также расширения санкций ЕС, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Но коррекция в акциях выглядит локальной: перспективы встречи лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС в середине недели и продолжения переговоров по Украине подпитывают интерес покупателей, отметил он. На ожидании свежих геополитических вводных индекс Мосбиржи сохраняет шансы на возвращение выше 2500 пунктов, считает эксперт.

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Инвестиции / Эмитенты

Краткосрочный прогноз БКС по курсу юаня – 12,2–12,5 руб., по курсу доллара – 81–83 руб. Динамику рублевых активов, в том числе национальной валюты, продолжают диктовать ценовая картина в нефти и геополитика, констатировал Смирнов. При этом с конца осени обычно начинает возрастать спрос потребителей и компаний на импорт, отметил он. С другой стороны, уже с конца этой недели рубль может поддержать приближение налогового периода, указал эксперт. Также в курсе учитывается повышение с 9 ноября покупок иностранной валюты Минфином по бюджетному правилу, добавил он.

На мировых рынках минорные настроения, продолжает Смирнов. В Китае разочаровала статистика: рост промышленного производства в октябре замедлился до 4,8% г/г при прогнозе 5,3%, а розничных продаж – до 0,4% (0,8%), рассказывает он. Американские акции снижаются перед отчетом Nvidia и IPO Anthropic, которые проверят на прочность ралли технологического сектора, рассуждает эксперт.

Во вторник в США выйдет статистика по розничным продажам и промышленному производству за октябрь. На российском рынке финансовые отчеты раскроют банк «Санкт-Петербург», «Всеинструменты.ру», «Артген биотех», а Банк России опубликует материал «Мониторинг предприятий».

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