Мосбиржа провела дискретный аукцион по ценным бумагам «Евротранса»

Иск о банкротстве «Евротранса» «Сбер» подал в октябре. Уже 12 ноября Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление и ввел в отношении «Евротранса» процедуру наблюдения. Он включил в реестр кредиторов должника долг заявителю порядка 38 млн руб., в том числе 36,6 млн руб. основного долга. Рассмотрение дела по существу назначено на 24 мая.