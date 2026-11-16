Мосбиржа провела дискретный аукцион по ценным бумагам «Евротранса»
Мосбиржа объявила дискретный аукцион по ценным бумагам «Евротранса», сообщается на сайте торговой площадки.
Акции компании упали на 20,91% в течение пяти минут. Дискретный аукцион начался в 14:58 мск и продлился до 15:28 мск.
По состоянию на 15:30 акции «Евротранса» торгуются по 11,55 руб. Бумаги потеряли за день 21,5% от стоимости.
Ранее Мосбиржа сообщила, что прекратит торги ценными бумагами «Евротранса» с 30 декабря. Основанием такого решения стало введение процедуры наблюдения после начала банкротства компании.
Иск о банкротстве «Евротранса» «Сбер» подал в октябре. Уже 12 ноября Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление и ввел в отношении «Евротранса» процедуру наблюдения. Он включил в реестр кредиторов должника долг заявителю порядка 38 млн руб., в том числе 36,6 млн руб. основного долга. Рассмотрение дела по существу назначено на 24 мая.