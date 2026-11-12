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Суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве «Евротранса»

Дело рассмотрят по существу 24 мая
Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве ПАО «Евротранс», передает «Интерфакс».

Суд ввел в отношении «Евротранса» процедуру наблюдения и включил в реестр кредиторов должника долг заявителю порядка 38 млн руб., в том числе 36,6 млн руб. основной долг. Рассмотрение дела по существу назначено на 24 мая.

«Сбер» подал иск о банкротстве «Евротранса» в середине октября. Сумма финансовых требований не раскрывалась. До этого Сбербанк и банк «Россия» уведомили о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлениями о признании ПАО «Евротранс» банкротом.

В сентябре основной акционер и председатель совета директоров «Евротранса» (сеть АЗС «Трасса») Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров были задержаны по подозрению в хищении топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

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