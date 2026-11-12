Суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве «Евротранса»

«Сбер» подал иск о банкротстве «Евротранса» в середине октября. Сумма финансовых требований не раскрывалась. До этого Сбербанк и банк «Россия» уведомили о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлениями о признании ПАО «Евротранс» банкротом.