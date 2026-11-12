Путин положительно оценил итоги саммита ОДКБ в Москве
Президент России Владимир Путин отметил положительные результаты саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшего накануне в Москве. Об этом он заявил на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле.
По его словам, участники саммита обсудили вопросы обеспечения безопасности в зоне ответственности ОДКБ.
Российский лидер отметил, что дискуссии завершились хорошим результатом, а стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу в этой сфере.
11 ноября в Кремле прошел саммит ОДКБ под председательством Путина. В саммите приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Встреча началась с переговоров в узком составе, после чего участники перешли к расширенному заседанию. Российский президент рассказал, что на встрече в узком составе состоялось обстоятельное обсуждение актуальных вопросов безопасности.
На расширенном заседании лидеры стран ОДКБ обсудили глобальную и региональную безопасность, подвели итоги деятельности организации за 2026 г. и рассмотрели решения по основным направлениям сотрудничества. Путин отметил, что в 2026 г. страны организации продолжили работу над повышением боеготовности совместных сил. Он также анонсировал решения о дальнейшем развитии коллективных сил ОДКБ, включая авиационную составляющую.
По итогам заседания лидеры стран ОДКБ подписали декларацию. В декларации отмечается, что мир переходит к многополярному устройству, а усиление новых центров влияния обостряет конкуренцию и создает дополнительные угрозы международной безопасности и стабильности. Согласно документу, ОДКБ считает себя важной частью системы безопасности в Евразии и намерена укреплять сотрудничество стран-участниц. Лидеры стран организации также подтвердили готовность участвовать в разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности.