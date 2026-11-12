Путин положительно оценил итоги саммита ОДКБ в Москве

На расширенном заседании лидеры стран ОДКБ обсудили глобальную и региональную безопасность, подвели итоги деятельности организации за 2026 г. и рассмотрели решения по основным направлениям сотрудничества. Путин отметил, что в 2026 г. страны организации продолжили работу над повышением боеготовности совместных сил. Он также анонсировал решения о дальнейшем развитии коллективных сил ОДКБ, включая авиационную составляющую.