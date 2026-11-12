Ким: Wildberries и власти РФ полтора месяца работали нон-стоп после атак ВСУ

По ее словам, уже на следующий день после первой атаки представители компании встретились с руководителями государственных структур и их сотрудниками, чтобы определить необходимые меры. Кроме того, Wildberries оперативно перестроила логистическую систему. Теперь склады компании распределены по всей стране, отметила Ким.