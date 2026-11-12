Ким: Wildberries и власти РФ полтора месяца работали нон-стоп после атак ВСУ
Wildberries полтора месяца работала нон-стоп с российскими властями после атак ВСУ на склады маркетплейса. Об этом ИС «Вести» сообщила глава РВБ Татьяна Ким.
«Хотела бы поблагодарить правительство Российской Федерации, а также Минфин, Минэк, ФНС и другие ведомства за ту оперативную работу», – заявила Ким.
По ее словам, уже на следующий день после первой атаки представители компании встретились с руководителями государственных структур и их сотрудниками, чтобы определить необходимые меры. Кроме того, Wildberries оперативно перестроила логистическую систему. Теперь склады компании распределены по всей стране, отметила Ким.
15 октября Ким также поблагодарила государство за меры поддержки российских цифровых платформ и связанного с ними малого и среднего бизнеса после массовых атак беспилотников. Она отметила, что меры поддержки позволяют бизнесу восстанавливаться после ударов ВСУ.
17 октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали в результате терактов.
26 августа правительство РФ утвердило меры поддержки для предпринимателей, которым был нанесен ущерб из-за атак беспилотников на объекты объединенной компании Wildberries и Rus (РВБ). Для пострадавшего бизнеса предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате ряда налогов и страховых взносов, приостановка налоговых проверок и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов.