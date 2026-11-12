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Греф спрогнозировал ухудшение ситуации в корпоративном секторе в 2027 году

Сергей Пахомов
Ведомости
Ведомости

Сбербанк фиксирует значительное ухудшение в корпоративном секторе во второй половине 2026 г., и этот негативный тренд продолжится в следующем году. Об этом сообщил председатель кредитной организации Герман Греф на Дне инвестора.

«Высокие ставки, крепкий рубль, растущие налоги создают проблемы для предприятий», – заявил глава банка.

11 ноября Греф отметил, что в октябре Сбербанк замедлил темпы роста корпоративного кредитного портфеля до 0,8% с 1% месяцем ранее, а розничного – до 0,6% с 1,9%. Он добавил, что в прошлом месяце доля выдач ипотеки на рыночных условиях составила более половины от объема новых сделок.

10 ноября сообщалось, что качество платежной дисциплины в экономике умеренно ухудшилось во II квартале 2026 г., при этом значительно увеличился отраслевой разброс. 

15 октября «Ведомости» писали, что крупные российские компании, которые банки традиционно считали самыми надежными заемщиками, все чаще сталкиваются с ухудшением кредитного качества. За девять месяцев 2026 г. на понижения пришлось 8,1% рейтинговых действий «Эксперт РА» по компаниям реального сектора с рейтингом ruA- и выше, говорится в обзоре агентства.

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