Греф спрогнозировал ухудшение ситуации в корпоративном секторе в 2027 году

11 ноября Греф отметил, что в октябре Сбербанк замедлил темпы роста корпоративного кредитного портфеля до 0,8% с 1% месяцем ранее, а розничного – до 0,6% с 1,9%. Он добавил, что в прошлом месяце доля выдач ипотеки на рыночных условиях составила более половины от объема новых сделок.