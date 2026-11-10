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Эксперты отмечают ухудшение платежной дисциплины в ряде отраслей

Длительные задержки расчетов выросли в сфере транспорта и логистики
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Качество платежной дисциплины в экономике умеренно ухудшилось во II квартале 2026 г., при этом значительно увеличился отраслевой разброс. Об этом говорится в исследовании «СПАРК-Интерфакса», с которым ознакомились «Ведомости». На фоне улучшения дисциплины в бюджетозависимых секторах (образование, здравоохранение, госуправление) и потребительском сервисе (общепит, охранные услуги) наблюдается ухудшение показателей в инфраструктурном блоке и логистике.

Ситуация с неплатежами постепенно улучшалась в течение последней пятилетки, однако произошел «довольно резкий» разворот тренда после IV квартала 2025 г., подчеркивают авторы доклада. На тот момент без просрочки работали в среднем 83,8% компаний, что стало лучшим результатом за последние пять лет. Но уже ко II кварталу 2026 г. показатель откатился до 77,2%, опустившись ниже значений 2021 г.

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