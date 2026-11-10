Эксперты отмечают ухудшение платежной дисциплины в ряде отраслей

Ситуация с неплатежами постепенно улучшалась в течение последней пятилетки, однако произошел «довольно резкий» разворот тренда после IV квартала 2025 г., подчеркивают авторы доклада. На тот момент без просрочки работали в среднем 83,8% компаний, что стало лучшим результатом за последние пять лет. Но уже ко II кварталу 2026 г. показатель откатился до 77,2%, опустившись ниже значений 2021 г.