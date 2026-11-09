Bloomberg: SpaceX планирует построить дата-центр и газовую ТЭС за $24 млрд
Американская компания SpaceX Илона Маска намерена построить газовую электростанцию и супервычислительный дата-центр в городе Старбейс (штат Техас). Инвестиции в начальный этап проекта оцениваются в $24 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомление о публичных слушаниях, опубликованное на сайте города.
SpaceX планирует самостоятельно построить оба объекта, а затем владеть ими и управлять их работой. Комплекс разместится на участке площадью 444 акра к востоку от города Браунсвилл. 9 декабря городская комиссия рассмотрит вопрос о предоставлении компании налоговых льгот и заключении соглашения о развитии проекта.
По данным агентства, строительство объектов станет частью стратегии Маска по расширению контроля над газовой инфраструктурой SpaceX. Природный газ необходим компании для энергоснабжения дата-центров, а его очищенная и охлажденная форма используется в качестве ракетного топлива.
5 октября Bloomberg сообщил, что SpaceX предложила построить газопровод протяженностью 52,1 км во Флориде для снабжения ракет Starship топливом на мысе Канаверал. Компания также планирует создать аналогичную инфраструктуру для стартового комплекса в Южном Техасе.
25 августа стало известно о планах SpaceX построить стартовый комплекс в Луизиане стоимостью $100 млрд. Проект предусматривает создание пяти комплексов с двумя стартовыми площадками, завода по производству ракетного топлива, электростанции и жилых домов для сотрудников.