Bloomberg: SpaceX планирует построить дата-центр и газовую ТЭС за $24 млрд

SpaceX планирует самостоятельно построить оба объекта, а затем владеть ими и управлять их работой. Комплекс разместится на участке площадью 444 акра к востоку от города Браунсвилл. 9 декабря городская комиссия рассмотрит вопрос о предоставлении компании налоговых льгот и заключении соглашения о развитии проекта.