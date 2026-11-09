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Reuters: Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию после переговоров в Абу-Даби

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут после трехсторонних переговоров в Абу-Даби отправиться в Россию для встречи с руководством страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника агентства, представители США могут провести встречу с президентом России Владимиром Путиным уже на российской территории после завершения консультаций в ОАЭ.

9 ноября российская делегация вылетела в Абу-Даби, где 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также вошли заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Соединенные Штаты на переговорах представят спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров. По его словам, участие Рябкова обусловлено в том числе его опытом в сфере контроля над вооружениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что вопрос редкоземельных металлов не войдет в повестку переговоров.

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