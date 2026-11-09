Самолет-разведчик США пять часов патрулировал у Калининградской области
Американский разведывательный самолет Bombardier Artemis II около пяти часов вел патрулирование вблизи Калининградской области. Об этом свидетельствуют полетные данные, изученные «РИА Новости».
Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 09:39 мск и направился к российскому региону по широкой дуге. Примерно в 11:40 мск борт начал двигаться по круговой траектории вдоль границ Калининградской области.
Около 16:49 мск самолет завершил облет и взял курс на юг. По данным на 17:42 мск, он находился над Словакией и направлялся в сторону Венгрии.
7 ноября сообщалось, Bombardier Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря второй раз за неделю. 2 ноября этот же самолет находился в районе Калининградской области более четырех часов. Ранее Bombardier Artemis II также совершил девятичасовой полет над южной частью акватории Черного моря, повторив собственный июльский рекорд по продолжительности пребывания в этом районе.
6 ноября Bombardier Artemis II заметили в районе Калининградской области: самолет облетал ее территорию по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря.