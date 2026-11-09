Самолет-разведчик США пять часов патрулировал у Калининградской области

7 ноября сообщалось, Bombardier Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря второй раз за неделю. 2 ноября этот же самолет находился в районе Калининградской области более четырех часов. Ранее Bombardier Artemis II также совершил девятичасовой полет над южной частью акватории Черного моря, повторив собственный июльский рекорд по продолжительности пребывания в этом районе.