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Главная / Общество /

Дом Блиновской стоимостью около 1 млрд рублей перешел государству

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Двухэтажный дом блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея в дачном поселке «Миллениум парк» под Истрой перешел к государству. Об этом пишет ТАСС.

Как в беседе с агентством отметил основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов, стоимость домов в «Миллениум парке» может превышать 2 млрд руб., а особняк блогера, по его оценке, может стоить от 1 млрд руб.

6 ноября защита Блиновской, ее мужа и родителей обжаловала приговор в Верховном суде России. 5 ноября Верховный суд получил жалобу на приговор Блиновской, осужденной за уход от налогов через дробление бизнеса для отмывания денег. Жалобу подала финансовый управляющий осужденной Мария Ознобихина, не согласная с конфискацией и обращением в доход государства ценностей семьи блогера.

Блиновскую приговорили к пяти годам колонии, штрафу 1 млн руб. и запрету на предпринимательство на четыре года в марте 2026 г. Имущество, включая элитную недвижимость, обращено в доход государства, удовлетворен иск на 587 млн руб. По части обвинения в неуплате налогов Блиновская освобождена из-за истечения срока давности.

В июле Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение не изменять приговор Блиновской по делу об уклонении от выплаты налогов. Защита блогера подавала жалобу на ее приговор в январе. Изначально Блиновская была осуждена на пять лет, но Мосгорсуд смягчил это решение в октябре 2025 г.

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