Как утверждает дипломат, Великобритания тогда подтолкнула Киев к отказу от мирного урегулирования и продолжению боевых действий. Он также заявил, что Украина утратила даже косвенные признаки суверенитета и независимости. По оценке замглавы МИДа, ее территория фактически находится под внешним военно-политическим управлением.