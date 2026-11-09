Рябков: у Европы отсутствует стремление к миру на Украине
Ряд европейских стран не заинтересован в завершении конфликта на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков на онлайн-выступлении на круглом столе ОБСЕ, посвященном милитаризации Европы.
«Он [конфликт] мог бы быть закончен еще весной 2022 г. при учете законных интересов всех сторон, включая, разумеется, Россию», – подчеркнул Рябков (цитата по «РИА Новости»).
Как утверждает дипломат, Великобритания тогда подтолкнула Киев к отказу от мирного урегулирования и продолжению боевых действий. Он также заявил, что Украина утратила даже косвенные признаки суверенитета и независимости. По оценке замглавы МИДа, ее территория фактически находится под внешним военно-политическим управлением.
9 ноября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что действия Украины и европейских стран свидетельствуют о подготовке к продолжению военного конфликта, а не к мирному урегулированию.
6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со стороны Европы Москва фиксирует «затянувшуюся нерешительность и неготовность» к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия не получала инициатив со стороны европейских стран насчет механизмов обеспечения безопасности.