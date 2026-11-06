Кремль фиксирует затянувшуюся неготовность Европы к переговорам
Кремль не получал инициатив со стороны Европы насчет механизмов обеспечения безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Поскольку так или иначе речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, когда будут разговоры о взаимном обеспечении безопасности России и Украины, то, конечно, без европейцев на какой-то стадии это делать будет невозможно, поэтому потребуется разговор с европейцами», – сказал Песков, добавив, что пока страны Европы не могут определиться с выбором переговорщика.
Представитель Кремля отметил, что со стороны Европы Москва фиксирует «затянувшуюся нерешительность и неготовность».
Песков также сказал, что ему нечего сказать насчет соглашения, анонсированного президентом США Дональдом Трампом.
5 ноября, после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, Трамп заявил, что соглашение по Украине будет и договор затронет не только Украину, но и всю Европу.
3 ноября спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Представителями Вашингтона станут Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.