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Главная / Политика /

Кремль фиксирует затянувшуюся неготовность Европы к переговорам

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кремль не получал инициатив со стороны Европы насчет механизмов обеспечения безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поскольку так или иначе речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, когда будут разговоры о взаимном обеспечении безопасности России и Украины, то, конечно, без европейцев на какой-то стадии это делать будет невозможно, поэтому потребуется разговор с европейцами», – сказал Песков, добавив, что пока страны Европы не могут определиться с выбором переговорщика.

Представитель Кремля отметил, что со стороны Европы Москва фиксирует «затянувшуюся нерешительность и неготовность».

Песков также сказал, что ему нечего сказать насчет соглашения, анонсированного президентом США Дональдом Трампом.

5 ноября, после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, Трамп заявил, что соглашение по Украине будет и договор затронет не только Украину, но и всю Европу.

3 ноября спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Представителями Вашингтона станут Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

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