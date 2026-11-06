Кремль фиксирует затянувшуюся неготовность Европы к переговорам

«Поскольку так или иначе речь пойдет о будущей системе безопасности в Европе, когда будут разговоры о взаимном обеспечении безопасности России и Украины, то, конечно, без европейцев на какой-то стадии это делать будет невозможно, поэтому потребуется разговор с европейцами», – сказал Песков, добавив, что пока страны Европы не могут определиться с выбором переговорщика.