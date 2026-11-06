Кушнер предложил пять направлений будущих соглашений РФ и НАТО по безопасности

До этого зять американского лидера допустил прямое участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если предстоящие трехсторонние консультации России, США и Украины принесут прогресс. По его словам, на переговорах в Абу-Даби американская сторона продолжит консультации с европейскими партнерами. В случае продвижения к соглашению Вашингтон намерен перейти к более широкому многостороннему формату с непосредственным участием Европы.