Кушнер предложил пять направлений будущих соглашений РФ и НАТО по безопасности
Администрация США предлагает создать новую систему безопасности в Европе, которая позволит России и странам НАТО поддерживать прямой диалог даже в периоды кризисов. Об этом заявил зять президента США Джаред Кушнер в соцсети X.
Кушнер обозначил пять основных направлений возможных договоренностей. В их числе – создание постоянно действующих каналов связи между сторонами, проведение регулярных консультаций по вопросам безопасности, повышение прозрачности в военной сфере и взаимные меры по предотвращению эскалации. Пятым направлением Кушнер назвал формирование долгосрочной системы европейской безопасности, призванной сделать отношения между государствами более предсказуемыми.
По словам американского представителя, инициатива выходит за рамки урегулирования конфликта на Украине. Ее целью является разработка устойчивых правил взаимодействия России и европейских стран, которые, как отметил Кушнер, не могут договориться о такой системе уже более 30 лет.
Кушнер также обозначил принципы, которые должны лежать в основе будущих договоренностей. Они должны гарантировать суверенитет и территориальную целостность государств, а также их право самостоятельно выбирать военные союзы. Ни одна страна не должна иметь возможности блокировать такой выбор. При этом НАТО, подчеркнул спецпосланник, останется основой коллективной обороны Европы.
До этого зять американского лидера допустил прямое участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если предстоящие трехсторонние консультации России, США и Украины принесут прогресс. По его словам, на переговорах в Абу-Даби американская сторона продолжит консультации с европейскими партнерами. В случае продвижения к соглашению Вашингтон намерен перейти к более широкому многостороннему формату с непосредственным участием Европы.
3 ноября спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о проведении трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября. Американскую делегацию представят Уиткофф и Кушнер. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в предстоящей встрече, сославшись на согласованный трехсторонний формат.