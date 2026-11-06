Источники: в Госдуме планируются сокращения аппарата

Сокращения планировались в Думе с начала года, однако было принято решение перенести их на время после выборов в нижнюю палату, поскольку в этот момент идет формирование штатного расписания, говорит один из источников. Обычно по итогам выборов в Госдуму большая часть сотрудников аппарата выводится за штат, в случае если у них срочный контракт, привязанный к работе созыва, поясняют двое источников. Срочный контракт в думе у тех, кто «привязан» к работе созыва, – это аппараты председателя Госдумы, вице-спикеров, фракций. В штате остаются сотрудники с бессрочным контрактом, такие есть, например, у сотрудников думских комитетов – правда, в случае если комитеты не подвергаются реорганизации, отмечают источники.