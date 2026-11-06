Источники: в Госдуме планируются сокращения аппарата
В аппарате Государственной думы планируются сокращения. Об этом «Ведомостям» рассказали пятеро собеседников в нижней палате.
Первым о предстоящей оптимизации сообщил РБК.
По словам источников «Ведомостей», планируется сократить до 15% сотрудников думского аппарата – как непосредственно работников самого аппарата, так и аппаратов фракций, комитетов и руководства нижней палаты (как спикера, так и вице-спикеров).
Сокращения планировались в Думе с начала года, однако было принято решение перенести их на время после выборов в нижнюю палату, поскольку в этот момент идет формирование штатного расписания, говорит один из источников. Обычно по итогам выборов в Госдуму большая часть сотрудников аппарата выводится за штат, в случае если у них срочный контракт, привязанный к работе созыва, поясняют двое источников. Срочный контракт в думе у тех, кто «привязан» к работе созыва, – это аппараты председателя Госдумы, вице-спикеров, фракций. В штате остаются сотрудники с бессрочным контрактом, такие есть, например, у сотрудников думских комитетов – правда, в случае если комитеты не подвергаются реорганизации, отмечают источники.
В итоге сотрудников со срочным контрактом в течение некоторого времени после начала работы нового созыва вновь нанимают на работу в аппарат, объясняют источники. Однако в этот раз в рамках сокращений часть на работу не вернется – планируется сокращение до 15% сотрудников аппарата, отмечают три источника.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов