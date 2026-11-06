«Газпром» в четвертый раз с начала ноября обновил рекорд поставок газа в Китай
В «Газпроме» уточнили, что поставки российского газа осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи между российской компанией и китайской CNPC.
О предыдущем рекорде «Газпром» сообщил 5 ноября. Максимум суточных поставок газа в Китай был установлен 4 ноября. До этого «Газпром» установил рекорд 3 ноября. Первый ноябрьский рекорд был зафиксирован 1 ноября.
21 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Газпром» и китайская CNPC могут завершить коммерческие переговоры по проекту газопровода «Сила Байкала» (ранее «Сила Сибири – 2») до конца 2026 г. Проект предусматривает поставки 50 млрд куб. м газа ежегодно в течение 30 лет.
3 сентября Новак рассказал о планах России поставить в Китай около 50 млрд куб. м газа в 2026 г. По его словам, действующий газопровод «Сила Сибири» вышел на проектную мощность около 39 млрд куб. м в год.