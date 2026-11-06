Кушнер допустил участие Европы в переговорах по Украине
США допускают прямое участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если предстоящие трехсторонние консультации России, США и Украины принесут прогресс. Об этом заявил зять американского президента Джаред Кушнер в соцсети X.
По его словам, на переговорах в Абу-Даби американская сторона продолжит консультации с европейскими партнерами. В случае продвижения к соглашению Вашингтон намерен перейти к более широкому многостороннему формату с непосредственным участием Европы.
Кушнер отметил, что США рассматривают пять основных направлений для формирования новой системы европейской безопасности. Среди них постоянные консультации, надежные каналы связи в кризисных ситуациях, повышение военной прозрачности, взаимные меры по снижению риска эскалации и долгосрочные гарантии стабильности.
Он подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать суверенитет и территориальную целостность государств. НАТО при этом сохранит центральную роль в коллективной обороне Европы. По мнению Кушнера, создание правильной структуры переговоров имеет решающее значение для достижения устойчивого мира.
3 ноября спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о проведении трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября. Американскую делегацию представят Уиткофф и Кушнер.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в предстоящей встрече, сославшись на согласованный трехсторонний формат.