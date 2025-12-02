Чем известен Джаред Кушнер

Чем известен Джаред КушнерЗятя американского президента примет в Кремле Владимир Путин
Президент России Владимир Путин проведет 2 декабря переговоры со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. О том, чем известен Кушнер, – в справке «Ведомостей».
Джаред Кушнер родился 10 января 1981 г. в Ливингстоне (штат Нью-Джерси) в ортодоксальной еврейской семье. Его отец – Чарльз Кушнер – потомок польских евреев, переживших Холокост, основатель крупной девелоперской компании Kushner Companies.
В 1999 г. Джаред Кушнер окончил еврейскую ортодоксальную среднюю школу и поступил в Гарвард, которому, как отмечали СМИ, его отец годом ранее пожертвовал $2,5 млн. В 2003 г. получил степень бакалавра в области госуправления. После он поступил в Нью-Йоркский университет на программы юриспруденции и делового администрировании, закончив их в 2007 г.
В 2005 г. Чарльз Кушнер был обвинен в незаконном финансировании предвыборных кампаний представителей Демократической партии, уклонении от уплаты налогов и фальсификации показаний свидетелей, после чего провел год в тюрьме. Из-за уголовного преследования отца и испорченной репутации компанию в возрасте 20 лет возглавил Джаред. Одним из первых крупных приобретений стал гигантский комплекс на Пятой авеню на Манхэттене в 2007 г. за $1,8 млрд. В 2006 г. он решил заняться также медиабизнесом, приобретя газету The New York Observer, которая при нем превратилась в «рупор в мире недвижимости Нью-Йорка».
В 2007 г. Кушнер начал встречаться с дочерью будущего президента Иванкой Трамп, а в 2009 г., после того, как Иванка приняла иудаизм, они поженились. Между Трампом и его зятем установились крепкие доверительные отношения, и в 2016 г. Кушнер стал одним из главных советников в ходе его предвыборной кампании, занимаясь работой с соцсетями и подготовкой публичных выступлений. После прихода Трампа в Белый дом Кушнер был назначен старшим советником президента. На этом посту курировал реформу уголовного правосудия, технологическую модернизацию государственных ведомств, а также разработку вакцин от коронавируса.
Кушнер также активно участвовал во внешней политике, занимаясь, в частности, урегулированием ситуации на Ближнем Востоке. При его содействии были подписаны в 2020-2021 гг. соглашения о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко. После ухода Трампа из Белого дома ОАЭ, а также Саудовская Аравия и Катар инвестировали миллиарды долларов в бизнес Кушнера, рассчитывая, по оценке некоторых СМИ, сохранить крепкие отношения с ближайшим соратником Трампа в случае его возвращения к власти.
Во время второго президентского срока своего тестя Кушнер не занял официальных постов в его администрации, но вместе с Уиткоффом участвовал в переговорах по мирному плану США для Израиля и Газы, который стороны приняли в октябре. План предусматривает, среди прочего, прекращение огня и вывод израильских войск из анклава, освобождение заложников (13 октября «Хамас» отпустил последних живых израильтян, захваченных два года назад).