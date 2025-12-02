Чем известен Джаред Кушнер

В 2007 г. Кушнер начал встречаться с дочерью будущего президента Иванкой Трамп, а в 2009 г., после того, как Иванка приняла иудаизм, они поженились. Между Трампом и его зятем установились крепкие доверительные отношения, и в 2016 г. Кушнер стал одним из главных советников в ходе его предвыборной кампании, занимаясь работой с соцсетями и подготовкой публичных выступлений. После прихода Трампа в Белый дом Кушнер был назначен старшим советником президента. На этом посту курировал реформу уголовного правосудия, технологическую модернизацию государственных ведомств, а также разработку вакцин от коронавируса.