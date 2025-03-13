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Кто такой Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США встретится с Владимиром Путиным
Ксения Романова
Анастасия Винницкая
Julia Demaree Nikhinson / AP
Julia Demaree Nikhinson / AP

13 марта в закрытом формате пройдет встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Что известно об американском представителе – в материале «Ведомостей».

Как Уиткофф начинал карьеру

Стивен Чарльз Уиткофф родился 15 марта 1957 г. в Бронксе (Нью-Йорк, США). Его отец был производителем женских пальто. В 1980 г. получил степень бакалавра в Университете Хофстра в Хемпстеде, а спустя три года – диплом доктора права того же вуза.

После окончания университета начинал карьеру как адвокат по недвижимости в юридической фирме Dreyer & Traub в Нью-Йорке, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. 

В 1985 г. Уиткофф вместе с коллегой-юристом по Dreyer & Traub Ларри Глаком основал компанию Stellar Management Company (название Stellar произошло от Стив и Ларри), скупавшую недорогую недвижимость в Вашингтон-Хайтсе (север Манхэттена) и северо-западном Бронксе. В течение первых двух лет он совмещал бизнес с юридической практикой в фирме Rosenman & Colin.

На чем заработал состояние

Как писал Observer, после краха фондового рынка в 1987 г. бизнесмен начал активно приобретать помещения и здания в нижнем Манхэттене. В портфеле Stellar было более 3000 квартир в 85 домах.

В 1996 г. Уиткофф заключил первую крупную сделку – купил 27-этажную башню на 33 Maiden Lane, спроектированную Филиппом Джонсоном для корпорации IBM, а спустя год сдал в аренду 13 верхних этажей здания Федеральному резервному банку Нью-Йорка сроком на 25 лет. В 1997 г. он ушел из Stellar и основал Witkoff Group.

В 1998 г. Уиткофф и его деловой партнер, инвестор Рубин Шрон приобрели здание Woolworth Building в модном районе Трайбека за $138 млн. С этого момента они начали расширять портфель недвижимости, покупая объекты в Чикаго, Далласе и Филадельфии.

По состоянию на 2014 г. Уиткоффу принадлежало 30 объектов недвижимости в США и за рубежом, спустя пять лет их число увеличилось до 50.

В 2017 г. Witkoff Group за $600 млн приобрела одну из крупнейших строек в своей практике – проект курорта и казино в Лас-Вегасе, который был переименован в The Drew в честь покойного сына Уиткоффа Эндрю (умер в 2011 г. от передозировки). Объект планировалось открыть в 2020 г., однако из-за пандемии работы были приостановлены, и вскоре его купила компания Koch Real Estate Investments.

Как пришел в политику

В 2020 г. Уиткофф обратил внимание на политику и вступил в одну из отраслевых групп Дональда Трампа Great American Economic Revival («Великое американское экономическое возрождение»), созданную для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса в США.

Согласно отчету ProPublica за 2021 г., Уиткофф пожертвовал политическим группам Трампа более $2 млн.

Выступая в ноябре 2023 г. на заседании суда по гражданскому делу о мошенничестве в отношении Трампа и его компании, Уиткофф рассказал, что они «подружились в одном из нью-йоркских гастрономов после того, как вместе работали над сделкой». 

15 сентября 2024 г. Уиткофф находился вместе с Трампом на поле для гольфа в Уэст-Палм-Бич (Флорида), когда на жизнь кандидата в президенты была предпринята попытка второго покушения. 

После победы на президентских выборах в ноябре 2024 г. Трамп назначил Уиткоффа специальным посланником США на Ближнем Востоке. 

В январе 2025 г. Уиткофф участвовал в переговорах по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и «Хамасом». Позже во время поездки в Израиль он посетил коридор Нецарим, разделяющий северную и южную части сектора Газа.

По данным The New York Times, в феврале Трамп поручил Уиткоффу расширить сферу деятельности и наладить диалог с Россией по урегулированию украинского конфликта. 11 февраля 2025 г. он посетил Москву, откуда вернулся с осужденным экс-дипломатом Марком Фогелем, который был обменян на россиянина Александра Винника. Как сообщал Белый дом, Уиткофф принимал участие в достижении договоренностей по обмену. На следующий день, 12 февраля, состоялся первый официальный телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом после его возвращения на пост президента США.

Доходы и личная жизнь

По разным данным, состояние Уиткоффа составляет от $500 млн до $1 млрд.

С 1987 г. Стив Уиткофф женат на Лорен Джилл Раппопорт. В браке родилось трое сыновей. Один из них, Зак, который владеет криптовалютной компанией World Liberty Financial, назвал ребенка Доном Джеймсом в честь Трампа. Другой сын Уиткоффа, Алекс, является со-генеральным директором Witkoff Group.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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