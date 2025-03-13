Кто такой Стив Уиткофф

В 2017 г. Witkoff Group за $600 млн приобрела одну из крупнейших строек в своей практике – проект курорта и казино в Лас-Вегасе, который был переименован в The Drew в честь покойного сына Уиткоффа Эндрю (умер в 2011 г. от передозировки). Объект планировалось открыть в 2020 г., однако из-за пандемии работы были приостановлены, и вскоре его купила компания Koch Real Estate Investments.