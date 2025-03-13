Кто такой Стив Уиткофф

Кто такой Стив УиткоффСпецпосланник президента США встретится с Владимиром Путиным
13 марта в закрытом формате пройдет встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Что известно об американском представителе – в материале «Ведомостей».
Как Уиткофф начинал карьеру
Стивен Чарльз Уиткофф родился 15 марта 1957 г. в Бронксе (Нью-Йорк, США). Его отец был производителем женских пальто. В 1980 г. получил степень бакалавра в Университете Хофстра в Хемпстеде, а спустя три года – диплом доктора права того же вуза.
После окончания университета начинал карьеру как адвокат по недвижимости в юридической фирме Dreyer & Traub в Нью-Йорке, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.
В 1985 г. Уиткофф вместе с коллегой-юристом по Dreyer & Traub Ларри Глаком основал компанию Stellar Management Company (название Stellar произошло от Стив и Ларри), скупавшую недорогую недвижимость в Вашингтон-Хайтсе (север Манхэттена) и северо-западном Бронксе. В течение первых двух лет он совмещал бизнес с юридической практикой в фирме Rosenman & Colin.
На чем заработал состояние
Как писал Observer, после краха фондового рынка в 1987 г. бизнесмен начал активно приобретать помещения и здания в нижнем Манхэттене. В портфеле Stellar было более 3000 квартир в 85 домах.
В 1996 г. Уиткофф заключил первую крупную сделку – купил 27-этажную башню на 33 Maiden Lane, спроектированную Филиппом Джонсоном для корпорации IBM, а спустя год сдал в аренду 13 верхних этажей здания Федеральному резервному банку Нью-Йорка сроком на 25 лет. В 1997 г. он ушел из Stellar и основал Witkoff Group.
В 1998 г. Уиткофф и его деловой партнер, инвестор Рубин Шрон приобрели здание Woolworth Building в модном районе Трайбека за $138 млн. С этого момента они начали расширять портфель недвижимости, покупая объекты в Чикаго, Далласе и Филадельфии.
По состоянию на 2014 г. Уиткоффу принадлежало 30 объектов недвижимости в США и за рубежом, спустя пять лет их число увеличилось до 50.
В 2017 г. Witkoff Group за $600 млн приобрела одну из крупнейших строек в своей практике – проект курорта и казино в Лас-Вегасе, который был переименован в The Drew в честь покойного сына Уиткоффа Эндрю (умер в 2011 г. от передозировки). Объект планировалось открыть в 2020 г., однако из-за пандемии работы были приостановлены, и вскоре его купила компания Koch Real Estate Investments.
Как пришел в политику
В 2020 г. Уиткофф обратил внимание на политику и вступил в одну из отраслевых групп Дональда Трампа Great American Economic Revival («Великое американское экономическое возрождение»), созданную для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса в США.
Согласно отчету ProPublica за 2021 г., Уиткофф пожертвовал политическим группам Трампа более $2 млн.
Выступая в ноябре 2023 г. на заседании суда по гражданскому делу о мошенничестве в отношении Трампа и его компании, Уиткофф рассказал, что они «подружились в одном из нью-йоркских гастрономов после того, как вместе работали над сделкой».
15 сентября 2024 г. Уиткофф находился вместе с Трампом на поле для гольфа в Уэст-Палм-Бич (Флорида), когда на жизнь кандидата в президенты была предпринята попытка второго покушения.
После победы на президентских выборах в ноябре 2024 г. Трамп назначил Уиткоффа специальным посланником США на Ближнем Востоке.
В январе 2025 г. Уиткофф участвовал в переговорах по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и «Хамасом». Позже во время поездки в Израиль он посетил коридор Нецарим, разделяющий северную и южную части сектора Газа.
По данным The New York Times, в феврале Трамп поручил Уиткоффу расширить сферу деятельности и наладить диалог с Россией по урегулированию украинского конфликта. 11 февраля 2025 г. он посетил Москву, откуда вернулся с осужденным экс-дипломатом Марком Фогелем, который был обменян на россиянина Александра Винника. Как сообщал Белый дом, Уиткофф принимал участие в достижении договоренностей по обмену. На следующий день, 12 февраля, состоялся первый официальный телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом после его возвращения на пост президента США.
Доходы и личная жизнь
По разным данным, состояние Уиткоффа составляет от $500 млн до $1 млрд.