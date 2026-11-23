NYT: Трамп попросил Вэнса содействовать возвращению Хуанга в Nvidia
Вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудил с гендиректором корпорации Nvidia Дженсеном Хуангом его возвращение на должность в частном порядке по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Вэнс также убедил совет директоров Nvidia в том, что Хуанг не представляет угрозу для национальной безопасности США.
По данным газеты, Вэнс близок к «некоторым из самых ярых сторонников и почитателей Хуанга», таким как сопредседатель совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс, который ранее был ключевым советником Трампа по вопросу искусственного интеллекта и криптовалют.
Представители Хуанга и Вэнса, а также Nvidia от комментариев отказались.
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности президента и генерального директора компании. Решение было принято после серии обсуждений и встреч с Хуангом и вступило в силу немедленно. Тем не менее в корпорации отметили, что расследование сообщений о том, что гендиректор Хуанг стал объектом иностранной разведки, продолжится.
Трамп поддержал решение Nvidia восстановить Хуанга в должности и добавил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий с его стороны. Он также заявил, что не считает, что бывшая руководительница компании Megaspeed Элис Хуанг, из-за связей с которой Хуанг временно уходил в отставку, занималась шпионажем в пользу Китая. «Что касается этой женщины: каждый раз, когда появляется привлекательная или красивая китаянка, все говорят, что она шпионка», – отметил Трамп.
При этом основатель SpaceX Илон Маск написал, что возвращением Хуанга на должность была исправлена ошибка.