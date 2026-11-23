Трамп поддержал решение Nvidia восстановить Хуанга в должности и добавил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий с его стороны. Он также заявил, что не считает, что бывшая руководительница компании Megaspeed Элис Хуанг, из-за связей с которой Хуанг временно уходил в отставку, занималась шпионажем в пользу Китая. «Что касается этой женщины: каждый раз, когда появляется привлекательная или красивая китаянка, все говорят, что она шпионка», – отметил Трамп.