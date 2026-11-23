Экипаж атакованного в Финском заливе российского судна вернулся в Россию
Экипаж российского грузового судна, атакованного беспилотниками в международных водах Финского залива, вернулся в Россию. Пострадавших нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, моряки сошли на берег в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» в 20:00 мск.
Губернатор уточнил, что само судно, получившее повреждения в результате атаки, осталось на плаву. Оно также прибыло в порт Санкт-Петербурга вместе с находившимся на борту грузом.
21 ноября Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на сухогруз, следовавший в Калининград через Финский залив. Инцидент произошел в нейтральных водах в трех морских милях от российской границы. Позднее губернатор уточнил, что эвакуация экипажа не потребовалась.