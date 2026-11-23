21 ноября Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на сухогруз, следовавший в Калининград через Финский залив. Инцидент произошел в нейтральных водах в трех морских милях от российской границы. Позднее губернатор уточнил, что эвакуация экипажа не потребовалась.