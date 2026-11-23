Эти меры и усилия ЕС по введению санкций продолжают уже давно известную тенденцию, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Но качественного изменения 22-й пакет санкций не несет, только количественные: финансовый сектор и так под ограничениями, как и большое количество судов. Визовые ограничения тоже не сильно повлияют на российское общество – участники специальной военной операции вряд ли массово ездят в европейские страны, так что на их качестве жизни это слабо скажется. В дальнейшем от ЕС можно ожидать введения новых пакетов, но шоковые санкции были приняты еще в 2022 г., а теперь их можно только механически расширять без перехода на новый качественный уровень, резюмирует эксперт.