Эксперты оценили новый пакет санкций Евросоюза против РоссииЕС не смог придумать ничего нового, кроме ограничений на символику РФ в спорте
Европейский союз (ЕС) представил очередной 22-й пакет антироссийских санкций. Пресс-релиз об этом был опубликован руководящим органом ЕС, Европейской комиссией (ЕК). Согласно ему, будут расширены санкции в финансовом секторе, под ограничения попадут еще 60 российских банков. Также будут введены ограничения в сфере криптовалют, а одним из лейтмотивов нового санкционного пакета станет противодействие странам, которые помогают России обходить санкции.
Под новые санкции попадет и энергетический сектор, Брюссель намерен сделать так, чтобы ни одна европейская компания не могла помогать России обслуживать НПЗ. Кроме того, будут введены ограничения против еще 70 кораблей и запрет на использование всех танкеров, застрахованных в России.
В новом санкционном пакете содержатся и визовые ограничения – в частности, предлагается запретить всем участникам специальной военной операции въезд на территорию Евросоюза. В свою очередь, европейцам будет запрещено занимать места в органах правления российских компаний. «Не может быть и речи о сохранении привычного формата в наших экономических отношениях с Россией», – говорится в заявлении ЕК.
Коснутся новые ограничения и спорта. Вводится запрет на участие российских команд и атлетов под флагом страны в спортивных мероприятиях на территории Евросоюза, использование официальных российских символов будет также запрещено. Под ограничения подпадут и выплаты от российских спонсоров для расположенных в Европе спортивных и культурных ассоциаций. Санкции будут введены и против россиян, занимающих посты в находящихся на территории ЕС спортивных федерациях.
Эти меры и усилия ЕС по введению санкций продолжают уже давно известную тенденцию, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Но качественного изменения 22-й пакет санкций не несет, только количественные: финансовый сектор и так под ограничениями, как и большое количество судов. Визовые ограничения тоже не сильно повлияют на российское общество – участники специальной военной операции вряд ли массово ездят в европейские страны, так что на их качестве жизни это слабо скажется. В дальнейшем от ЕС можно ожидать введения новых пакетов, но шоковые санкции были приняты еще в 2022 г., а теперь их можно только механически расширять без перехода на новый качественный уровень, резюмирует эксперт.
Новый пакет в основном нацелен на ВПК, банки и криптовалютные платформы, говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Юрист объяснил, что предусмотрен запрет на сделки и операции по статье 5h Регламента 833 и отключение от SWIFT еще 60 российских банков. «Главный приоритет – борьба с обходом санкций ЕС через третьи страны. Поэтому несколько из них, кто помогает России обходить санкции, попадут в соответствующие приложения к Регламенту 833», – сказал юрист.