Европейская комиссия (ЕК) отказалась вести двусторонние переговоры об архитектуре европейской безопасности с Россией. Об этом 23 ноября на брифинге заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью. Несмотря на то что власти ЕС официально получили от России приглашение отправить своих представителей в Москву, чтобы обсудить вопросы безопасности на континенте, о чем 19 ноября сообщал президент России Владимир Путин, в Брюсселе решили воздержаться от такого шага. «Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать [только] в таком формате», – подчеркнула Пинью. В руководстве Европейского союза (ЕС) настаивают на том, что переговоры о безопасности в Европе преждевременны до окончания боевых действий на Украине и что такие обсуждения должны проходить с участием Евросоюза и НАТО.