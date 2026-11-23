Еврокомиссия отказалась от переговоров с Россией по безопасностиОна требует места за общим столом переговоров
Европейская комиссия (ЕК) отказалась вести двусторонние переговоры об архитектуре европейской безопасности с Россией. Об этом 23 ноября на брифинге заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью. Несмотря на то что власти ЕС официально получили от России приглашение отправить своих представителей в Москву, чтобы обсудить вопросы безопасности на континенте, о чем 19 ноября сообщал президент России Владимир Путин, в Брюсселе решили воздержаться от такого шага. «Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать [только] в таком формате», – подчеркнула Пинью. В руководстве Европейского союза (ЕС) настаивают на том, что переговоры о безопасности в Европе преждевременны до окончания боевых действий на Украине и что такие обсуждения должны проходить с участием Евросоюза и НАТО.
При этом ранее представители отдельных стран – членов ЕС в общих словах заявляли, что приглашение России не стоит игнорировать. В частности, с подобными словами 20 ноября выступил министр обороны Германии Борис Писториус. «Отказываться от приглашения посетить Москву было бы совершенно неверным сигналом. Мы должны говорить. Только тот, кто говорит, может в конечном итоге прийти к результатам», – приводит немецкое издание Der Spiegel слова министра. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил 23 ноября, что Европа готова к переговорам с Россией, в том числе насчет ситуации в Балтийском море, но на нейтральной площадке.
Как отметил 23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москве необходимо сначала понять, насколько европейцы готовы к мирному урегулированию. Для этого Россия инициирует контакты с европейцами, подчеркнул Песков, чтобы понять, «насколько вот эта «коалиция желающих» [так называют западные страны, поддерживающие Украину] является коалицией желающих мира, а не коалицией желающих продолжения войны», – добавил пресс-секретарь президента.
Ключевые страны ЕС и Великобритания изначально не намеревались вступать в прямые переговоры с Россией, особенно во вопросам безопасности, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Егор Сергеев. С точки зрения Брюсселя и европейских столиц такие переговоры усилят позиции России и ослабят положение ЕС, так что говорить с Москвой европейцы не настроены. Ранее европейские представители, отмечает Сергеев, затуманивали инфопространство своей якобы готовностью что-то обсуждать, но в итоге все снова сводилось к требованиям о прекращении огня и инициативе разместить на Украине европейские войска из числа «коалиции желающих».
Единственная разница ситуации сейчас состоит в том, замечает эксперт, что увеличился временной промежуток между тем, что России о чем-то удается минимально договориться с США и попытками ЕС и Великобритании подорвать эти договоренности и вернуть такой «переговорный процесс» в ничего не значащее состояние. Временной период, в течение которого предпринимаются фактически попытки сорвать переговорный процесс, удлинился, что говорит об изменении обстановки, но принципиально лидеры ЕС и сам Брюссель на значимые переговоры с готовыми результатами идти не хотят.
Многосторонний же формат, предлагаемый Брюсселем, продолжает Сергеев, означает бесконечность обсуждений. Евросоюз «кровь из носу» хочет прекращения огня, что позволит ему выбить козыри из рук России и начать в свойственной манере подвергать обструкции переговорную позицию Москвы, постоянно атаковать российские предложения и называть их неприемлемыми, требуя уступок и возвращения на стол старых требований, начиная от «репараций» и заканчивая выпадами по территориальным вопросам, резюмирует эксперт.