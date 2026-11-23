Захарова: Еврокомиссия вместо переговоров финансирует террористов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Еврокомиссию (ЕК) в финансировании террористов, комментируя отказ Брюсселя от двусторонних переговоров с Москвой.
«В Еврокомиссии заняты финансированием террористов», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).
23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы выяснить готовность европейских стран содействовать урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия хотела бы понять, насколько позиция «коалиции желающих» соответствует задачам мирного процесса.
21 ноября Елисейский дворец назвал условие приезда европейских представителей в Москву. Париж потребовал гарантий полноценного участия Европы в переговорах по Украине, в том числе в следующем раунде с представителями России и США.
19 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил о приглашении европейских представителей в Москву. По его словам, российская сторона намерена выяснить позицию стран ЕС по урегулированию конфликта и определить дальнейший формат диалога.