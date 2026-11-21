«Наше требование будет состоять в том, чтобы открытие или формализация этого российско-европейского диалога ясно демонстрировали, что для россиян европейцы теперь играют полноценную роль в переговорах и активно участвуют в следующем раунде с Соединенными Штатами и Украиной», – заявил советник президента Франции Эммануэля Макрона во время телефонного брифинга.