Франция назвала условие визита европейцев в МосквуРоссия предложила представителям ЕС приехать перед продолжением диалога по Украине
Представители европейских стран готовы приехать в Москву для переговоров по урегулированию украинского конфликта, но только при условии полноценного участия в процессе. Об этом сообщил Елисейский дворец, передает Le Figaro.
«Наше требование будет состоять в том, чтобы открытие или формализация этого российско-европейского диалога ясно демонстрировали, что для россиян европейцы теперь играют полноценную роль в переговорах и активно участвуют в следующем раунде с Соединенными Штатами и Украиной», – заявил советник президента Франции Эммануэля Макрона во время телефонного брифинга.
В Париже назвали «позитивным» сам факт того, что россияне предложили формализовать диалог.
Елисейский дворец также подчеркнул необходимость единства европейцев с украинцами и американцами. «Нам нужно это проверить, потому что, как показывает опыт, оно не всегда так прочно, как нам бы хотелось», – отметил советник.
Париж ожидает, что следующий раунд переговоров пройдет в Абу-Даби, и настаивает: «Нового раунда в Абу-Даби не будет, если в нем не примут участие европейцы».
Отдельно в Елисейском дворце прокомментировали предложение США предоставить Украине защиту «типа статьи 5» НАТО. По оценке Парижа, это равносильно вступлению Киева в НАТО. После саммита в Берлине между союзниками Киева, президентом страны Владимиром Зеленским и американскими посланниками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в Елисейском дворце заявили, что «американские переговорщики движутся в правильном направлении».
The Wall Street Journal писала, что Кушнер выдвигал идею предоставить Украине членство в НАТО в обмен на уступку территорий в Донбассе России. Альтернативой этому, утверждала газета, Кушнер предлагал заморозку конфликта по линии фронта и гарантии Киеву по аналогии с пятой статьей НАТО.
Приглашение европейцам в Москву ранее озвучил президент РФ Владимир Путин. 19 ноября он сообщил, что Россия по дипломатическим каналам предложила представителям Евросоюза приехать для обсуждения вопросов безопасности, чтобы понять их позицию перед продолжением диалога по Украине. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 20 ноября подтвердил, что визит представителей «евротройки» прорабатывается, и Москва ожидает ответа от Франции, Великобритании и Германии.
На предыдущем раунде переговоров в Абу-Даби европейская делегация присутствовала, но не участвовала в общей встрече с российской стороной, проводя лишь отдельные консультации с Киевом и Вашингтоном. Зеленский называл визиты европейских официальных лиц в Москву неуместными.