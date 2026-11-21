На пути к общему рынку: история и устройство ЕАЭС15 лет назад была заложена основа Евразийского экономического союза
18 ноября 2011 г. в Москве президенты Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции, положив начало созданию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Через четыре года он официально начал работу, объединив пять стран: Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Как сейчас функционирует таможенный союз постсоветских стран – в материале «Ведомостей».
Как появился ЕАЭС
История евразийской интеграции началась после распада СССР, когда бывшие союзные республики столкнулись с необходимостью восстановления экономических и торговых связей. Содружество Независимых Государств (СНГ), появившееся в 1991 г., не выполняло эту функцию из-за разногласий и отсутствия единой экономической политики.
В 1994 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать Евразийский союз государств для укрепления экономического сотрудничества. В 2000-м было учреждено Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), объединившее Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.
В 2010 г. Россия, Белоруссия и Казахстан создали Таможенный союз, установив единый таможенный тариф и ликвидировав основные барьеры во взаимной торговле. С 1 января 2012-го начало функционировать Единое экономическое пространство, направленное на устранение экономических барьеров и углубление интеграционного взаимодействия между государствами-участниками. Важным шагом стало создание Евразийской экономической комиссии 2 февраля 2012 г., которая обеспечивала координацию процесса сотрудничества.
29 мая 2014 г. президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали в Астане Договор о Евразийском экономическом союзе, вступивший в силу 1 января 2015-го. В дальнейшем к объединению присоединились Армения (2 января 2015 г.) и Киргизия (12 августа 2015 г.). На данный момент статус государства-наблюдателя при ЕАЭС имеют Иран, Куба, Узбекистан и Молдова.
Как функционирует союз
Деятельность ЕАЭС регулируется Договором от 29 мая 2014 г. и решениями органов союза. Его основа – свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Для этого страны устраняют торговые барьеры, упрощают условия ведения бизнеса и трудоустройства граждан. При этом участники сохраняют национальные системы управления и законодательство.
Страны координируют политику в сфере таможенного регулирования, технических стандартов, конкуренции, государственных закупок, транспорта, энергетики, промышленности и сельского хозяйства. Степень интеграции в этих областях различается.
В систему управления ЕАЭС входят четыре органа. Высший евразийский экономический совет, состоящий из глав государств, определяет стратегические направления развития союза и принимает ключевые решения. Евразийский межправительственный совет, в который входят главы правительств, обеспечивает их реализацию и координирует практическое взаимодействие стран.
Текущую работу ведет Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий наднациональный орган со штаб-квартирой в Москве. Она обеспечивает функционирование общего рынка, разрабатывает предложения по развитию интеграции и следит за соблюдением общих правил. Ее решения в пределах установленной компетенции обязательны для государств-членов. Суд ЕАЭС, расположенный в Минске, рассматривает споры, связанные с применением права союза, и обеспечивает его единообразное толкование.
Показатели ЕАЭС
По данным статистического сборника Евразийской экономической комиссии за 2026 г., совокупная площадь территории государств – членов ЕАЭС составляет 20,3 млн кв. км, а численность постоянного населения на 1 января 2025 г. – 185,9 млн человек. За 11 лет существования взаимный товарооборот экономического союза увеличился в два раза – с $44,5 млрд до $95,1 млрд. Рост обусловлен перенастройкой торговых цепочек под влиянием санкций и геополитики.
По итогам 2025 г. совокупный ВВП ЕАЭС достиг $3,02 млрд, увеличившись на 1,7% относительно предыдущего года. Наиболее высокие темпы экономического роста продемонстрировали Киргизия (11,1%), Армения (7,1%) и Казахстан (6,5%). В Белоруссии рост составил 1,3%, а в России – 1%. Основной вклад в продвижение внесли сектора услуг, строительства и потребления на фоне рекордно низкой безработицы.
Промышленное производство ЕАЭС составило $1,69 млрд. Особенно заметно выросла обрабатывающая промышленность – на 3,4%. Объем инвестиций в основной капитал достиг $579,4 млрд. В реальном выражении инвестиции немного сократились – на 0,5%.
Положительные результаты наблюдались в сельском хозяйстве. Его общий размер производства достиг $167,5 млрд, увеличившись на 4,6%. За год страны ЕАЭС произвели 178,4 млн т зерна, 49,6 млн т молока и 58,8 млрд яиц.
Розничная торговля выросла на 4,7%, а ее общий оборот составил $850,2 млрд. Особенно высокий рост произошел в Киргизии – на 25%. Кроме того, в странах союза было построено 136,9 млн кв. м жилья. Уровень безработицы снизился с 3 до 2,7%.
Одной из главных экономических проблем остается инфляция. Несмотря на рост производства и торговли, жители стран союза продолжают сталкиваться с повышением стоимости товаров и услуг. По итогам 2025 г. рост потребительских цен в ЕАЭС составил 6,5%. Наиболее высокая инфляция наблюдалась в Казахстане (12,3%), Киргизии (9,4%) и Белоруссии (6,8%). В России показатель составил 5,6%, в Армении – 3,3%.