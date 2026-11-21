По данным статистического сборника Евразийской экономической комиссии за 2026 г., совокупная площадь территории государств – членов ЕАЭС составляет 20,3 млн кв. км, а численность постоянного населения на 1 января 2025 г. – 185,9 млн человек. За 11 лет существования взаимный товарооборот экономического союза увеличился в два раза – с $44,5 млрд до $95,1 млрд. Рост обусловлен перенастройкой торговых цепочек под влиянием санкций и геополитики.